5-й тур Суперлиги Favbet: расписание трансляций 31 октября – 2 ноября

С пятницы по воскресенье 31 октября – 2 ноября в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Favbet будут сыграны матчи пятой игровой недели, которые состоятся в Николаеве, Черкассах и Днепре.

Определено расписание трансляций матчей национального первенства, которые состоятся на ТВ, а также на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

31 октября, пятница

15:00. "Кривбасс" – "Старый Луцк" (YouTube ФБУ)

18:00. "Нико-Баскет" – "Прикарпатье-Говерла" (YouTube ФБУ)

18:00. "Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")

1 ноября, суббота

12:00. "Кривбасс" – "Прикарпатье-Говерла" ("Киевстар ТВ")

14:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" ("Суспільне Спорт", YouTube ФБУ)

15:00. "Нико-Баскет" – "Старый Луцк" (YouTube ФБУ)

17:00. "Запорожье" – "Ривне" ("Киевстар ТВ")

2 ноября, воскресенье

14:00. "Днепр" – "Ривне" ("Киевстар ТВ")

17:00. "Кривбасс" – "Киев-Баскет" ("Киевстар ТВ")

