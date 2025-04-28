Не сомневаюсь, читателям OBOZ.UA, поклонникам футбола, интересно знать все об их любимой игре. Возможно, что-то из этого вам известно, а о чем-то вы не знаете.

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Шесть президентов

25 января 2024 года Украинскую ассоциацию футбола возглавил Андрей Николаевич Шевченко. Ему сейчас 48 лет. Он стал самым молодым президентом УАФ.

Первым президентом Федерации футбола Украины (1991-1996) был избран Виктор Максимович Банников.Затем главный футбольный орган страны возглавляли Валерий Павлович Пустовойтенко (1996-2000), Григориий Михайлович Суркис (2000-2012), Анатолий Дмитриевич Коньков (2012-2015) и Андрей Васильевич Павелко (2015-2023).

Только один вратарь

Список рекордсменов "Золотого мяча" возглавляет блестящий нападающий аргентинец Лионель Месси. Он был его обладателем уже 8 раз.

Подавляющее большинство обладателей "Золотого мяча" - нападающие. Вот первые трое из них: 1956 год - Стэнли Мэтьюс (Англия); 1957 год - Альфредо Ди Стефано (Испания); 1958 год - Раймон Копа (Франция). Три украинских футболиста, которые становились обладателями "Золотого мяча" - Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004) - также нападающие. Среди обладателей "Золотого мяча", который вручается с 1956 года, 16 полузащитников, 4 защитника и только один вратарь (Лев Яшин в 1963 году).

Поиграв в "Динамо", его возглавили

В разные годы на тренерском мостике "Динамо" (Киев), 16-кратного чемпиона Украины, находились бывшие игроки команды: Валерий Лобановский, Олег Базилевич, Анатолий Пузач, Йожеф Сабо, Михаил Фоменко, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Владимир Онищенко, Олег Блохин, Леонид Буряк, Сергей Ребров, Александр Хацкевич, Александр Шовковский. Наибольших успехов со своими подопечными добился Валерий Лобановский. Пять раз его команда становилась чемпионом и трижды выигрывала Кубок Украины.

Девятикратные обладатели Суперкубка Украины

История розыгрыша Суперкубка Украины началась в 2004 году. Его первыми обладателями стали динамовцы Киева. Только два наших клуба становились по 9 раз обладателями этого престижного трофея - это "Динамо" и "Шахтер". Четыре команды были их соперниками в разные годы в борьбе за Суперкубок: "Ворскла" (Полтава), "Таврия" (Симферополь), "Металлург" (Донецк), "Черноморец" (Одесса).

Лидером по выигранным Суперкубкам является экс-игрок "Шахтера" Дарио Срна. Хорват восемь раз принимал участие в матчах, приносивших донецкому клубу третий по значимости футбольный трофей Украины. Шесть раз обладателем Суперкубка становился киевлянин Александр Шовковский, и в 10 матчах за почетный трофей он защищал ворота "Динамо".

Последние сезоны розыгрыш Суперкубка Украины взял тайм-аут. Хочется надеяться, что ненадолго.

Четыре участника еврокубковых турниров

В еврокубковом сезоне-2025/2026 украинский футбол будут представлять четыре клуба. Один клуб - в Лиге чемпионов (стартует со второго квалификационного раунда), один клуб - в Лиге Европы (стартует с первого квалификационного раунда), два клуба - в Лиге конференций (стартуют со второго квалификационного раунда).