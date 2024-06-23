4-кратного чемпиона мира из России нокаутировали в первом же раунде. Видео

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Икрам Алискеров (15-2) потерпел разгромное поражение на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 31-летний уроженец Касумкента (село в Дагестане), являющийся четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо и двукратным чемпионом Европы, без шансов влетел нокаутом австралийцу Роберту Уиттакеру (26-7).

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5-раундовый поединок в среднем весе оказался весьма скоротечным. С первых минут бывший чемпион полностью доминировал в октагоне, раз за разом пробивая защиту россиянина.

Развязка наступила через полторы минуты первого раунда. Уиттакеру удался мощный правый прямой, который заметно пошатнул Алискерова.

33-австралиец бросился на добивание и мощным апперкотом отправил оппонента на канвас.

Изначально Уиттакер должен был сойтись с чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Но Чимаев попал в больницу, поэтому UFC заменил его Алискеровым.

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