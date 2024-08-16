34 пенальти: матч Лиги Европы завершился впечатляющей развязкой. Видео

Накануне в Лиге конференций и Лиге Европы состоялись ответные матчи третьего квалификационного раунда, в которых определялись участники стыков. Два поединка особенно запомнились болельщикам своими невероятными драматичными развязками и неординарными событиями.

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Встреча греческого "Панатинаикоса" и нидерландского "Аякса" в ЛЕ подарила зрителям вторую в истории еврокубков по реализованным ударам серию пенальти. Команда из Афин проиграла первый матч на своем поле с минимальным счетом, но в Амстердаме сумела забить на 89-й минуте благодаря голу экс-игрока донецкого "Шахтера" Тете.

Игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, в котором соперники устроили настоящее сумасшествие. Для определения победителя футболистам понадобились 34 удара, а сильнее были игроки "Аякса" 13:12.

В ЛК не менее зрелищную встречу выдали польский "Шленск" и швейцарский "Сент-Галлен". Соседи нашей страны, проиграв на выезде 0:2, дома еще в первом тайме устроили камбэк, забив три мяча за семь минут.

Хозяева поля после перерыва умудрились получить три красные карточки, причем две из них – в компенсированное время. Всего добавленных игровых минут оказалось 26, а швейцарцы забили спасительный гол на 90+18-й с пенальти и прошли дальше.

Как сообщал OBOZ.UA, азербайджанский "Карабах" обыграл "Лудогорец" 7:2 в матче Лиги чемпионов, забив четыре гола в овертайме.

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