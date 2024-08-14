4-0 в овертайме: в матче Лиги чемпионов произошло настоящее безумие. Видео

Азербайджанский "Карабах" добыл совершенно безумную победу над болгарским "Лудогорцем" в ответном матче третьего квалификационного ранда Лиги чемпионов. Команда тренера Гурбана Гурбанова забили семь мячей в выездной встречи, причем четыре из них в дополнительное время – 7:2.

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"Карабах" проиграл в домашней игре 1:2 и должен был отыгрываться. Уже на 7-й минуте гости выполнили парограмму-минимум, однако уже к середине первого тайма "Лудогорец" провел два своих мяча и закрепил общее преимущество.

В компенсированное к 45-минутке время азербайджанцы сначала реализовали пенальти, а затем совершили обратный камбэк, сравняв счет по сумме двух встреч.

Во втором тайме команды не забивали и перевели игру в овертайм, где для хозяев разыгралась настоящая драма. "Лудогорец" пропустил на 93-й минуте, после чего полетел на ворота соперника, забыв об обороне. В результате этого футболистам "Карабаха" удалось провести три гола за семь минут и уничтожить противника.

Теперь в стыковых матчах азербайджанцы сыграют с загребским "Динамо". "Карабах" может во второй раз в своей истории пробиться в основной раунд Лиги чемпионов. В сезорне-2017/2018 азербайджанцы заняли последнее место в группе с "Ромой", "Челси" и "Атлетико", набрав два очка.

Лига чемпионов

3-й раунд квалификации. Ответный матч

"Лудогорец" (Болгария) – "Карабах" (Азербайджан) – 2:7 (д.в.) (первый матч – 2:1)

Голы: Дуа, 13, 23, с пенальти – Жуниньо, 7, Бензия, 45+1, с пенальти, 118, Андраде, 45+5, 112, Байрамов, 93, Джиджа, 111

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" обыграло шотландский "Рейнджерс" и вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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