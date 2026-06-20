24-летняя дочка легендарного Денниса Родмана открыла матч ЧМ-2026 и произвела фурор своей внешностью. Фото

Дочь бывшего игрока НБА Денниса Родмана приняла участие в церемонии открытия матча чемпионата мира 2026 года и вынесла официальный мяч перед встречей сборных США и Австралии. Ее появление на поле в Сиэтле стало одной из наиболее обсуждаемых деталей игрового дня.

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24-летняя Тринити Родман, футболистка и олимпийская чемпионка, появилась на предматчевой церемонии с мячом Adidas Trionda, который используется на турнире. Она вышла на поле в обновлённом образе: короткая обесцвеченная стрижка, камуфляжные брюки и кроп-топ.

Такой внешний вид вызвал активное обсуждение среди болельщиков, часть из которых сравнила её стиль с экспериментами с внешностью Денниса Родмана в период его игровой карьеры.

Родман является одной из ключевых фигур в женском футболе США. В январе 2026 года она подписала контракт с клубом "Вашингтон Спирит" на срок до 2028 года, который стал одним из самых крупных в истории женской профессиональной лиги США. По условиям соглашения её годовой доход превышает 2 миллиона долларов, что делает её одной из самых высокооплачиваемых футболисток в мире.

Помимо клубной карьеры, Тринити входит в число спортсменок, задействованных в маркетинговой кампании чемпионата мира 2026 года. Она присутствует в промо-материалах партнёров турнира, включая бренд Adidas, снималась в рекламных роликах вместе с другими мировыми спортивными и медийными фигурами.

После ее появления на матче США – Австралия публикации с её участием получили миллионы просмотров в соцсетях.

"Полностью вышла из тени славы своих родителей благодаря собственной силе • В 22 года заняла место с самой высокой зарплатой в лиге • Абсолютная звезда, претендентка на золотые медали Олимпиады. Не "чья-то дочь", а самостоятельная "королева". Вся Америка в восторге от её силы, превзошедшей силу отца", – пишут юзеры.

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