22-летняя украинская красавица стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике. Фотофакт

Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко стала абсолютной чемпионкой Европы U23 в весе до 58 кг. Континентальное первенство проходило в Албании.

22-летняя уроженка Дружковки показала лучшие результаты в каждом упражнении и оформила победу с внушительным преимуществом в 21 кг над соперницами.

На турнире Ивженко подняла 95 кг в рывке и 115 кг в толчке, собрав итоговую сумму 210 кг в двоеборье. Благодаря триумфу на пьедестале прозвучал гимн Украины, что стало особенно символичным в нынешнее время.

Тренером спортсменки является Андрей Ивженко, который вместе со штабом сборной Украины подготовил атлетку к историческому выступлению.

"Победа на молодежном Евро стала важным успехом всей украинской тяжелой атлетики", – говорится в пресс-релизе украинской Федерации тяжелой атлетики.

Для справки: Ольга Ивженко родилась 6 октября 2003 года. На международной арене она выступает с 2019 года, постепенно проходя путь от юниорских стартов к взрослым аренам.

В 2021 году украинка стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы в весе до 55 кг с суммой 180 кг, а в 2022 выиграла юниорское первенство континента.

В 2024 году Ивженко дебютировала на взрослом чемпионате Европы в категории до 71 кг и заняла 12 место с результатом 210 кг, а на чемпионате мира в весе до 55 кг стала шестой с суммой 196 кг.

Год спустя украинка завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в Кишиневе в категории до 55 кг, оформив победу в рывке с результатом 93 кг и завершив турнир с 201 кг в двоеборье.

