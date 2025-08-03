18-летний футболист впервые встал на ворота в УПЛ и отбил пенальти. Видео

Юный голкипер "Карпат" Назар Домчак ярко дебютировал на взрослом уровне, отразив пенальти в своем первом же матче на уровне УПЛ. Эпизод случился в матче 1-го тура против житомирского "Полесья".

Видео дня

На 89-й минуте встречи при счете 0:2 в пользу житомирской команды судья назначил 11-метровый после фола Бабогло на Гуцуляке. К "точке" подошёл опытный нападающий Александр Филиппов, однако Домчак прочитал удар и уверенно перевёл мяч на угловой.

Любопытно, что ранее, на 38-й минуте, в ворота Назара уже пробивался пенальти и тогда юный вратарь выручить не смог.

Матч против "Полесья" стал первым для Домчака в профессиональном футболе. Ещё зимой он был признан лучшим вратарем оборонительного плана в возрастной категории U-17, а летом стал чемпионом Украины с юношеской командой "Карпат".

Отметим, что несмотря на такой подвиг Назара, поединок завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Житомира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!