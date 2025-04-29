17 трофей для 'Динамо' или первый для 'Александрии'? Что происходит с чемпионской гонкой в УПЛ

Украинская Премьер-лига выходит на финишную прямую, а битва за золото обостряется! "Динамо", после ничьей с "Шахтером", упустило возможность красиво обойти всех соперников за чемпионство, а "Александрия" переродилась с Ротанем и несётся за первой возможной победой в УПЛ. Так кто же выиграет лигу? И как здесь повлияют аутсайдеры чемпионата? Все расклады анализирует OBOZ.UA.

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Классическое только усложнило ситуацию

До украинского Классического "Динамо" было выше "Шахтера" на 10 очков - в итоге всё так и осталось. Вот только встреча грандов во Львове показала, что бело-синим нельзя отдавать трофей здесь и сейчас: клуб может влететь против мотивированного соперника. В воскресном матче горняки оформили 100 и 101 гол под рулем хорватского тренера. Примечательно, что Пушич не дал Шовковскому одержать 50-ю победу во главе киевлян, да и в главном матче сезона так и не было непонятно, кто же заслужил 3 очка. Слабое лидерство "Динамо" подчёркнуто и плохой серией: против "Шахтера" нет побед уже 7 матчей подряд. Команды выдали совершенно разные половинки, из-за чего ничья 2:2 – самый логичный итог игры.

"Динамо" может взять еще один трофей УПЛ без поражений

Но даже так столичный клуб наращивает свою беспроигрышную серию, которая тянется еще с прошлого сезона: уже 28 игр в УПЛ, еще 4 остается в этом розыгрыше. "Динамо" уже выигрывало чемпионат без поражений, аж трижды за последние 25 лет. "Шахтер", для сравнения, смог так только однажды. Шовковский знает как это сделать как голкипер – теперь готовится повторить это достижение уже во главе команды. Вот только сам он постоянно обращает внимание, не на это, а на задачу на сезон:

"Я всегда говорю ребятам, что случившееся навсегда останется в истории украинского футбола; они должны писать уже следующие разделы, а не почивать на лаврах. Отслеживать надо только то, что вы сделали для достижения своих целей и тех задач, которые ставятся перед нами. Только тогда вы будете развиваться индивидуально, улучшать свое мастерство и становиться сильнее. Значение имеет только цель на сезон, которая стоит перед командой. - Александр Шовковский, главный тренер "Динамо"

Связка Ваната с Дубинчаком отлично показала себя в этом сезоне и создает основную угрозу атаке. Хотя бело-синим следует решить катастрофическую ситуацию с первым таймом: если позволить оппоненту использовать ошибку, то "Динамо" аж до перерыва не сможет ничего противопоставить постоянному давлению (так было и с горняками, и с "Буковиной"). Тогда не поможет никакое голевое чутье форварда и латераля. Ярмоленко в ответственных матчах больше играет роль опыта, чем качественного усиления правого фланга.

Не менее важно донести уверенность до действий всех в защите: Нещерет ошибается "ассистами", а полевые (например, Михавко или Бражко) привозят там, где привозом и не пахло. Впереди дополнительной нагрузкой будет только Кубок Украины, соперник в финале – "Шахтер". Как против него играть без права на ошибку, киевляне могли тестировать в воскресенье. Поэтому удержать 4 очка отрыва от единственного конкурента за золото не выглядит сложной задачей. Действительно сложно будет удержать настроение "Динамо" на борьбу до конца.

Медальный привкус Ротаня

Руслан Ротань прекрасно знает, что такое состояние "почти удалось". Его наибольший расцвет карьеры пришелся на "Днепр": там были серебряные медали УПЛ, серебряные медали Кубка Украины, даже серебряные медали Лиги Европы. Как игрок, он постоянно был в шаге от такой желанной победы (чего стоит гол со штрафного в ворота "Севильи"); но удача постоянно ускользала из-под ног. Теперь новая попытка, уже в должности тренера, и здесь почти удалось не хочет ни он, ни команда.

"Александрия" роскошно прошлась по сезону и гарантировала себе медали задолго до 26-го тура; победная игра против "Ингульца" закрепила позиции на верхушке таблицы. В последнее время горожане очень нервные и это понятно – на них давил медальный груз и возможность отобрать чемпионство у киевского гранда. Теперь же, когда какой-то комплект точно обеспечен, пора сосредоточиться на последних 4 матчах. Атмосфера в команде отличная, тренер обращает внимание на решающие элементы игры, такие как реализация и понимание действий друг друга. Это было особенно заметно с "Ингульцем":

"Немного нервничали при решениях. Это проблема сыгранности. Те ребята, которые вышли, они более сыграны. Когда ты им указываешь на ошибку, которую нужно исправить – им немного легче. Проблема тонуса, не так много играют. Мы довольны их отношением, они отдали много сил для достижения результата. Они будут становиться только лучше на своих же ошибках. - Руслан Ротань, главный тренер "Александрии"

У "Александрии" есть уникальная возможность - стать лишь четвертым клубом в истории Украины, выигравшим элитную лигу. Есть на кого опираться: хотя бы голеадор Филиппов или суперассистент Кравченко. Нейтральные фанаты тоже не прочь, чтобы разнообразие появилось не только в серебряных или бронзовых призерах УПЛ. Но есть большое но: судьба медалей зависит исключительно от "Динамо". Именно их потери очков или внезапные ничьи приблизят команду Ротаня к первой строчке. К тому моменту – отрыв в 4 очка будет сохранять защищенную интригу. Получаем ситуацию, где в лиге доминирует только две команды и среди них нет "Шахтера". Своими руками чемпион отстранился от защиты Золотого дубля и может надеяться только на Кубок Украины. Математические шансы еще остаются, но будем реалистами – в этом году победитель УПЛ будет другим.

Остается 4 тура. Какие расписания?

За ближайший месяц "Динамо" проведет 5 матчей: 4 в УПЛ и финал Кубка. И если по силе будущие соперники в лиге не так страшны, то по мотивации очень нежелательны на такой ответственный и чувствительный к ошибкам этап. Команда Шовковского сначала сыграет с "Ингульцом", затем против "Полесья" (житомиряне должны удержать 4 строчку для еврокубков). Сразу после финала Кубка – злой "Черноморец", который все больше фиксируется в зоне прямого вылета. Решающий тур будут играть в Киеве против "Колоса": с одной стороны, это возможность получить золото перед зрителями; с другой – ковалевцам эта игра может стоить сохранения прописки в Премьер-лиге.

Календарь "Александрии" не менее прихотлив. Начнут с "Полесьем", их мотивация нам уже известна. Далее "Карпаты" с "Вересом", а на финал - уже упомянутый "Черноморец". Среди всех соперников только ровенские футболисты уже ни о чем не думают, а вот команды Житомира и Львова принимают участие в битве за еврокубки; одесситам с Кучером можно будет громко хлопнуть дверью.

При равенстве очков в таблице, преимущество в этой паре претендентов будет у динамовцев. Два декабрьских матча, сыгранных за неделю, принесли бело-синим удобное преимущество и в очках, и в очных встречах. Для обеих команд самой сложной будет игра с "Полесьем": там и исполнители сильные, и прошлые матчи едва удалось выиграть. Борьба за победу в Украинской Премьер-лиге будет продолжаться, как минимум, до 29-го тура. Или до первой критической ошибки "Динамо" или "Александрии". Нам от этого только интереснее наблюдать за своим чемпионатом.