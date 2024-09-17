Олимпиада-2024 во Франции стала восьмой, где участвовали спортсмены независимой Украины. XXXIII летние Игры собрали представителей 206 стран (рекорд). Они оспаривали 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

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Миллионы поклонников спорта наблюдали за перипетиями напряженной борьбы на спортивных аренах страны, которая в третий раз проводила Олимпийские игры. С трибун стадионов, дворцов спорта, спортивных комплексов за соревнованиями олимпийцев наблюдало порядка 9,5 миллионов (!) зрителей.

Давайте полистаем страницы олимпийской истории Украины. Позади восемь Олимпиад. На них выступало разное количество наших атлетов, которые завоевали разное количество наград.

1996 год, Атланта. 231 участник, 23 медали (9+2+12) – 9-е место

2000 год, Сидней. 230 участников, 23 медали (3+10+10) – 21-е место

2004 год, Афины. 239 участников, 22 медали (8+5+9) – 13-е место

2008 год, Пекин. 243 участника, 22 медали (7+4+11) – 11-е место

2012 год, Лондон. 238 участников, 19 медалей (5+4+10) – 14-е место

2016 год, Рио-де-Жанейро. 203 участника, 11 медалей (2+5+4) – 31-е место

2020 год, Токио. 157 участников, 19 медалей (1+6+12) – 44-е место

2024 год, Париж. 142 участника, 12 медалей (3+5+4) – 22-е место.

Они были первыми

Первую олимпийскую медаль, на дебютных для независимой Украины Играх в Атланте-1996, принес Андрей Калашников, завоевавший "бронзу" в греко-римской борьбе. А первое "золото" завоевал там же еще один представитель греко-римской борьбы Вячеслав Олейник.

К слову, Олимпиада-1996 в Атланте – самая удачная в нашей олимпийской истории. Среди женщин первой украинской олимпийской чемпионкой в Атланте стала гимнастка Лилия Подкопаева. На Играх-1996 она завоевала три медали – золотые в многоборье и вольных упражнениях, а также серебряную в упражнениях на бревне.

На восьми Олимпиадах украинские спортсмены завоевали 151 медаль, среди них 38 – высшего достоинства. Четыре "золота" на Играх завоевала наша пловчиха Яна Клочкова. Две золотые награды в коллекции гимнастки Лилии Подкопаевой, столько же наград высшей пробы у боксера Василия Ломаченко и гребца на байдарках и каноэ Юрия Чебана.

Шесть медалей Харлан

"Бронзу" в индивидуальных соревнованиях и "золото" в командном турнире завоевала в Париже наша прима фехтования Ольга Харлан. Она – обладательница шести олимпийских медалей, из них две золотые, завоеванных на четырех Играх. Первое свое "золото" Харлан завоевала в 17-летнем возрасте за победу наших саблисток в командном турнире на Олимпиаде-2008 в Пекине. В Париже свою коллекцию Ольга пополнила второй золотой медалью, также выиграв с подругами командный турнир саблисток.

Наибольше количество медалей на восьми Олимпиадах завоевали наши борцы – 21 награду. 18 раз поднимались на пьедестал почета отечественные легкоатлеты, 16 раз – боксеры. По количеству медалей (12), завоеванных на XXXIII Играх в Париже, наша олимпийская команда расположилась на 22-м месте в мире и 11-м в Европе. К слову, в предолимпийском прогнозе Gracenote предсказывал нам 18 завоеванных медалей (2 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых) и 15-е общекомандное место.

Напомню, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро наши олимпийцы завоевали 11 медалей (2+5+4) и заняли 31-е общекомандное место, а в Токио-2020 стали обладателями 19 наград (1+6+12) и расположились на 44-м месте в медальном зачете.

Только футбольная команда

В программе Олимпийских игр популярностью пользуются игровые виды спорта: баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, водное поло, хоккей на траве, регби. К сожалению, нашим командам удавалось пробиться всего на три Олимпиады. В Атланте-1996 выступали наши ватерполисты, волейболистки и баскетболистки, а на Олимпиаде-2004 в Афинах украинские гандболистки завоевали "бронзу".

Через 28 лет на Олимпиаду во Францию прорвалась наша футбольная сборная. Правда, дальше группового этапа пройти не удалось (Ирак – 1:2, Марокко – 2:1, Аргентина – 0:2) – заняв последнее место в группе, подопечные Руслана Ротаня поехали домой. Слабым утешением стала победа над будущим бронзовым призером Олимпиады-2024 – командой Марокко.

Будем надеяться, что на XXXIV летних Играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе, украинских команд по игровым видам спорта будет больше.

Побеждай и получай

Олимпиада-2024 стала первой, когда спортсмены за выигранные медали получили призовые не только от своих стран, но и от некоторых международных федераций.

Международная федерация легкой атлетики приняла решение поощрять чемпионов во всех видах программы премией в 50 тысяч долларов. В эстафетных видах команды получат такую же сумму, которая будет поделена между всеми участниками.

Международная федерация бокса объявила, что золотые медалисты получат по 100 тысяч долларов, серебряные – по 50 тысяч, бронзовые – по 25 тысяч. При этом во всех случаях боксеры получат лишь половину от указанной суммы, а по 25% полагается их тренерам и Национальным олимпийским комитетам чемпионов и призеров.

Негоже считать чужие деньги. Но за свою медаль чемпионки Олимпиады-2024 наша знаменитая прыгунья в высоту Ярослава Магучих получит обещанные государством 125 тысяч долларов, а также дополнительные 50 тысяч от международной федерации легкой атлетики. Значительно богаче станет и наш боксер Александр Хижняк – к 125 тысячам "зеленых" от государства добавится 50 тысяч от международной федерации бокса, а также 80 тысяч американской валюты лично от Александра Усика, которые наш абсолютный чемпион пообещал своему коллеге еще до старта Олимпиады в Париже. Саблистка Ольга Харлан поделит 125 тысяч долларов призовых с партнершами по триумфальной команде саблисток, а также получит 80 тысяч долларов за индивидуальную "бронзу".

Но главное, как говорится, - получить обещанное. Чего мы и желаем всем украинским спортсменам, которые поднимались во Франции на олимпийский пьедестал.

Перед стартом Игр-2004 в Афинах мне посчастливилось пронести по улицам родного Киева факел с олимпийским огнем. В Греции, на родине Олимпийских игр, украинские спортсмены выступили довольно успешно – 22 медали (8+5+9). Чемпионами тогда вернулись домой: Валерий Гончаров (спортивная гимнастика), Яна Клочкова (плавание, 2 "золота"), Елена Костевич (пулевая стрельба), Ирина Мерлени (вольная борьба), Юрий Никитин (батут), Наталья Скакун (тяжелая атлетика), Эльбрус Тедеев (вольная борьба), Юрий Билоног (толкание ядра).

Хотелось бы повторения такого же успеха, а то и улучшения результата, через четыре года в Лос-Анджелесе на Олимпиаде-2028. Ведь Украина всегда была, есть и будет спортивной страной.