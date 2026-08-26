12 команд, один бросок до "золота": как прошёл финал GGBET 3х3 Чемпионата Украины

22 августа Контрактовая площадь в Киеве стала главной площадкой украинского баскетбола 3х3. Здесь прошёл финальный этап GGBET 3х3 Чемпионата Украины, где 12 сильнейших команд разыграли главный трофей сезона.

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Всё лето чемпионат путешествовал по стране — от Киева до Житомира, Луцка, Хмельницкого и Ивано-Франковска, собирая команды и болельщиков на открытых городских площадках. Финальной точкой маршрута стал центр столицы, где за главный трофей сошлись 12 сильнейших команд сезона: ЮностьхВолынь, Ukraine U21, Полесье-Житомир, Полесье-Политехника, Renthen, Media-Hollywood, Политехник-ШВСМ, Энергодарский стиль, Mojo, Asphalt Kings, Донбасята и ЗСО СумГУ.

После группового этапа борьбу за медали продолжили четыре команды: ЗСО СумГУ, Полесье-Житомир, Mojo и Renthen. В полуфиналах сумская команда уверенно прошла Renthen — 17:8, а Полесье-Житомир победило Mojo — 20:14.

В матче за третье место Renthen победил Mojo со счётом 21:13 и завоевал бронзовые медали.

Главная развязка сезона осталась на финал. ЗСО СумГУ и Полесье-Житомир не смогли определить сильнейшего в основное время и перевели борьбу за золото в овертайм.

Житомиряне доигрывали решающий матч без замены после травмы Алексея Адедирана, но продолжали держаться в игре до последнего. Точку в сезоне поставил Илья Кабацюра: его дальний бросок в овертайме принёс ЗСО СумГУ чемпионский титул. Золото завоевали Марьян Рудый, Илья Кабацюра, Александр Дюпин и Сергей Старцев.

В символическую сборную сезона вошли Илья Кабацюра (ЗСО СумГУ), Вадим Довидный (Полесье-Житомир) и Рафаэль Колаволе (Renthen).

Общий призовой фонд GGBET 3х3 Чемпионата Украины составил почти 1 000 000 гривен. По итогам финального этапа чемпионы из ЗСО СумГУ получили 100 тысяч гривен, Полесье-Житомир — 30 тысяч, а Renthen — 20 тысяч.

По традиции чемпионата 50% призовых команды направляют на нужды Вооружённых сил Украины.

Между баскетбольными баттлами Контрактовая не сбавляла темп: DJ-сеты, интерактивы, розыгрыши подарков и выступления Red Foxes — самой титулованной украинской команды по чирлидингу.

Ещё больше драйва и эмоций чемпионату 3х3 добавил GGBET — партнёр Федерации баскетбола Украины и титульный спонсор турнира.

От первых этапов в разных городах страны до финальной "двойки" на Контрактовой — таким был этот турнир 3х3. Баскетбол, который начинается с половины площадки, этим летом снова собрал вокруг игры команды, болельщиков и целые города.

Как выглядел финал, в котором всё решил один бросок? Смотри хайлайты и полный видеорекап.

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