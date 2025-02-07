22 февраля должен возобновиться чемпионат Украины по футболу. Вот как в турнирной таблице выглядит пятерка лидеров.

"Динамо" – 43 очка (17 матчей) "Александрия" – 38 (17) "Шахтер" – 33 (16) "Кривбасс" – 31 (16) "Полесье" – 27 (17)

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Киевляне 15-й раз в истории, и впервые после шестилетнего перерыва, финишируют после осенней части сезона на первом месте. Ранее, идя лидером на зимний перерыв, киевляне 12 раз в итоге становились чемпионами, а трижды уступали золотые медали донецкому "Шахтеру". Как будет во второй половине мая 2025 года, после финиша нынешнего главного футбольного турнира страны? Ждать осталось недолго.

Динамовцы на поле своего домашнего клубного стадиона в 20 последних матчах УПЛ отпраздновали 17 побед и трижды сыграли вничью. У "Шахтера" один несыгранный гостевой матч с "Кривбассом", который был прекращен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги и затем не возобновленный по причине позднего часа.

А вот как выглядит пятерка клубов, замыкающих турнирную таблицу.

12. "Ворскла" – 16 очков (17 матчей)

13. "Левый Берег" – 16 (17)

14. "Оболонь" – 14 (17)

15. "Черноморец" – 12 (17)

16. "Ингулец" – 9 (16).

У "Ингульца" один несыгранный матч с "Зарей", который из-за воздушной тревоги был остановлен после первого тай ма и затем не был возобновлен. Напомню, два клуба, которые финишируют на 15-м и 16-м местах, попрощаются с Премьер-лигой, а команды, которые окажутся на 13-м и 14-м местах, проведут два стыковых матча за право остаться среди сильнейших с двумя клубами Первой лиги.

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Чемпионат страны - это не только борьба за места в турнирной таблице, также идет спор бомбардиров. Напомню, как пока выглядит пятерка лучших голеадоров.

Владислав Ванат ("Динамо") – 10 голов, Алексей Гуцуляк ("Полесье") – 9, Егор Твердохлеб ("Кривбасс") – 8, Артем Бондаренко ("Шахтер") – 8, Георгий Судаков ("Шахтер") – 8.

Матчами 18-го тура возобновится чемпионат УПЛ. В нем встречаются: "Шахтер" – "Левый Берег", "Александрия" – "Заря", "Ингулец" – "Полесье", "Колос" – "Черноморец", "Оболонь" – "Ворскла", "Кривбасс" – "Верес", "Динамо" – "Карпаты", "Рух" – ЛНЗ.

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А вот как выглядит пятерка первых команд турнира юношеских команд.

"Шахтер" – 49 очков "Динамо" – 44 "Карпаты" – 38 "Колос" – 35 "Заря" – 27

Трио лидеров в споре бомбардиров следующее: 1. Федор Задорожный ("Заря") – 18 голов; 2. Дмитрий Кремчанин ("Динамо") – 12; 3. Владислав Герыч ("Динамо") – 10.

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