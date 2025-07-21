Быстро мчит футбольное время – уже 1 августа стартует 35-й чемпионат Украины.

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Вот клубы, которые сохранили свои места в элитном дивизионе по итогам прошлого сезона: "Динамо", "Александрия", "Шахтер", "Полесье", "Кривбасс", "Карпаты", "Заря", "Рух", "Верес", "Колос", "Оболонь", "ЛНЗ". Покинули УПЛ старожилы чемпионата Украины – "Черноморец" и "Ворскла", компанию им составили "Ингулец" и "Левый берег". В следующем сезоне среди 16 клубов мы увидим дебютантов – "Эпицентр", ФК "Полтава", "ФК Кудровка", а также вернувшийся в УПЛ "Металлист 1925". Как по мне, несколько неожиданная ротация.

Первым чемпионом Украины в 1992 году стала симферопольская "Таврия", которая во Львове в решающем матче победила киевское "Динамо" со счетом 1:0. Затем "Динамо" стало флагманом украинского футбола. Киевляне — 17-кратные чемпионы, 13 раз выигрывали серебряные медали, один раз — бронзовые. В коллекции "Динамо" - 31 (!) комплект медалей чемпионата Украины. 29 комплектов наград завоевал "Шахтер": 14 — золотых, 13 — серебряных, 1 — бронзовых.

В чемпионате страны "Шахтер" 29 раз побеждал "Динамо", 25 побед в активе киевлян, также в их споре 21 игра завершилась вничью. 90 мячей забили дончане, 87 — киевляне. Впереди их 76-я игра в чемпионате сезона-2005/2026. Матч "Динамо" — "Шахтер" — это украинское классико.

Среди призеров нашего главного турнира были: "Днепр" — 9 раз, "Металист" — 7, "Черноморец" — 5, "Заря" — 4, "Металург" (Донецк) и "Кривбасс" — по 3, "Ворскла", "Александрия" — по 2, "Карпаты" — 1. Среди игроков, которые будут выступать в нынешнем чемпионате, самый результативный – динамовец Андрей Ярмоленко, на счету которого 114 мячей. Все он забил за клуб, давший ему путевку в большой футбол.

Одноклубник Ярмоленко — Владислав Ванат – самый результативный игрок двух последних чемпионатов. В сезоне-2023/2024 он забил 14 мячей, в сезоне-2024/2025 — 17.

Соперники известны

Прошла жеребьевка раундов, с которых стартуют в Еврокубках наши клубы. Четыре клуба представят украинский футбол в розыгрыше трёх еврокубков сезона-2025/2026. Лига чемпионов. "Динамо" стартует во втором квалификационном раунде. Соперник киевлян — мальтийский "Хамрун Спартанс". Матчи пройдут 22 и 29 июля.

Лига Европы. "Шахтер" — обладатель Кубка Украины. Стартовал в первом квалификационном раунде с уверенной победы над финским "Ильвесом" (6:0 дома и 0:0 в гостях). Следующим оппонентом "горняков" станет турецкий "Бещикташ". Матчи пройдут 24 и 31 июля.

Лига конференций. "Александрия" и "Полесье" стартуют во втором квалификационном раунде. Соперник "Александрии" — сербский "Партизан", соперник "Полесья" - клуб "Санта-Колома" из Андорры. Матчи пройдут 24 и 31 июля.

Побеждай и получай

Наполним вам, друзья, обладателей трёх еврокубков сезона-2024/2025.

Лига чемпионов. ПСЖ (Франция);

Лига Европы. "Тоттенхэм" (Англия);

Лига конференций. "Челси" (Англия).

Общий призовой фонд Лиги чемпионов составлял 2 млрд 467 млн евро, которые были распределены между 36 клубами-участниками основного этапа, а также командами, которые вылетели на стадии квалификации. На основном этапе каждый клуб получил по 18,8 млн. Эта цифра увеличивалась на 2,1 млн евро за каждую победу и на 700 тысяч – за ничью. В случае прохода дальше призовые увеличивались – на 11 млн евро за выход в 1/8 финала и на 12,5 млн – за выход в четвертьфинал. Дополнительные 15 млн полагались за выход команды в полуфинал и 18,5 млн – за участие в финальном матче. Ну и приятный бонус в 6,5 млн для триумфаторов. Одним словом, побеждай и –получай за это немаленькие деньги.

Победа 5:0 в финальной игре с "Интером" и в целом успешное выступление в Лиге чемпионов принесли обладателю трофея, французскому ПСЖ, 163 млн евро. Друзья, играйте в футбол, любите футбол, и все о футболе читайте на "Обозревателе". Удачи вам!