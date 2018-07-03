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"Зрада" закончилась: синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

1.1тЧитать новость на украинском

Уже начиная со среды, 4 июля, в Украину придет потепление – температура воздуха достигнет 28 градусов тепла.

При этом небольшие локальные дожди возможны в западных регионах, на севере, а также в Винницкой области, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Потерпите!" Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

"Пока в Берлине, Париже, Вене, Риме и Афинах завтра под +30 и даже выше, в Киеве ожидается замечательная комфортная температура воздуха, около 25 градусов. Да, мы начинаем нагреваться", - рассказала она.

На большинстве территорий - сухо, малооблачно, солнечно.

"В Киеве завтра без существенных осадков, только в отдельных районах небольшой дождь. Днем до +25 градусов. Лето продолжается, синоптическая "зрада" закончилась, впереди - только победы", - сообщила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз на месяц в Украине.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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