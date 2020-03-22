Время для вопросов. Некоторые уже, правда, риторические. И вряд ли мы получим надлежащие ответы. Некому отвечать. Мы ведь явно видим трусливую команду, которая растеряно копирует что-то чужое, не понимая "а зачем?" Однако только ответы на эти вопросы позволят нам прогнозировать своё ближайшее будущее. И подготовиться к нему надлежащим образом...

1. Почему было принято решение о бесконтрольном ввозе в страну нескольких сот тысяч заробитчан из европейских очагов инфекции? Кто принял данное решение и зачем?..

2. Почему не были подготовлены карантинные зоны для эвакуированных и вернувшихся? Есть ли списки вернувшихся, в том числе и многих тысяч нелегалов? Кто виновен в отсутствии предохранительной логистики?...

3. Если ещё 3 февраля была создана практически Госкомиссия про противодействию вирусу (под эгидой тогдашнего премьера Гончарука), почему запреты на вывоз средств индивидуальной защиты появились только 11 марта? С чем связан этот разрыв во времени? Кто виновен в умышленной организации массового вывоза СИЗ?..

4. Почему маски вывозились из страны в серьезных промышленных объемах и после 11 марта? Кто такой в это связи гражданин "Нефедов" и как его заявления о законности вывоза масок соотносятся с конкретным психическим здоровьем и соотношением цены и экспортных пошлин?..

5. Почему в Западной Украине не формируются разделительные сектора по областям расселения вернувшихся, не проводится подготовка к быстрому обустройству полевых госпиталей, не готовится ввод подразделений НацГвардии для санации территорий? Кто мониторит регион?..

6. Почему до сих пор не создан единый информационный центр, который будет в "один голос" сообщать важную и обязательную информацию и остановит поток фейков, глупости и разноголосицы, которые возникают из-за информационной конкуренции разных госорганов? Кто этот pr-идиот?..

7. Зачем некое админучреждение "КГГА" публично сообщает о неизбежности заболевания 22 млн. украинцев и тем самым преднамеренно нагоняет панику? И не только они нагоняют. Кто вообще предоставил право голоса столь отборным, но анонимным глупцам? Кто такой гражданин Кличко?..

8. Почему премьер Шмыгаль вместо круглосуточной работы в рабочем кабинете проводит много времени на прямых эфирах в инфантильных ток-шоу? Где внятные решения, которые изложены простым языком в 10 пунктах и которые составляют основу общей госстратегии?...

9. Кто и как будет осуществлять снабжение разных категорий граждан в случае тотального запрета/карантина? Кто такой гражданин Аваков?...

10. Наконец, кто такой Радуцкий? Почему до сих пор нет адекватной реакции прокуратуры на откровенно мародерские инициативы и действия целого ряда личностей, что в свою очередь провоцирует рост цен на все товары во всех магазинах/аптеках страны?..

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