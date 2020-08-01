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Зі словами гімну вмирали герої України. Навіщо його змінювати?

Юрій Винничук
Юрій Винничук
Общество
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Зі словами гімну вмирали герої України. Навіщо його змінювати?

Всі на світі гімни прості, як двері, і до біса примітивні. Це далеко не висока поезія.

Франкове "Не пора, не пора" не рівня "Зів'ялому листю", а Шевченків "Заповіт" не рівня "Кавказу". Але саме ці пісні стали своєрідними гімнами.

Наш державний гімн теж не вирізняється високою поетичністю. Як і будь-який інший.

Він простий, як Отченаш.

Молитва теж проста.

Чи можна висловлювати претензії до молитви? Спробувати її покращити?

Ну, наприклад, не "дай нам хліб насущний", а "дай нам крім хліба ковбасу, вино і хамон".

На щастя, покращувати молитву ніхто не збирається. А ось гімн – запросто. Так усілякі дацюки й пишуть – морально застарілий.

Але зі словами нашого гімну вмирали герої. Вмирали під Крутами, під Базаром, в криївках УПА, стріляючи собі в скроні, під час повстання в Кінгірі й Норильську, співали його під час оборони Донецького аеропорту.

Цей гімн омитий кров'ю мільйонів.

А тепер, коли вирішено запровадити спів гімну в школах, як то прийнято в багатьох країнах, усілякі малороси починають вибухати гнівом. А декому й слова не подобаються. Мовляв, застаріли.

Ні. Це у вас мізки застаріли.

Ось польський гімн.

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Від нього теж не віє свіжістю. Генерал Ян Домбровський (1755 – 1818) жив давно. Безліч поляків не мають зеленого поняття, про які "італійські землі" мова. А там далі ще й про Стефана Чарнецького (1599 – 1655) і загадкову Басю. Запитайте в пересічного поляка, хто та Бася. Більшість не відповість. Бо навіть історики сперечаються про її персону.

Але ніхто у Польщі гімн не редагує. Бо і він омитий кров'ю мільйонів.

Наша нація хвора. Будь-яка спроба щеплення здорового патріотизму наштовхується на ліберальні перепони, космополітизм і "у нас многанациАНАЛЬНАЯ страна".

Насправді ми країна неляканих манкуртів і яничар. І герб наш – граблі оздоблені калиною.

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Источник:Фейсбук Юрія Винничука
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