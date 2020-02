Сьогодні був довгий день. День болючих спогадів про події 6-річної давнини. І день тривожних новин з фронту.

Росія ще раз продемонструвала українській владі, що будь-які спроби домовитись із нею - це дорога з одностороннім рухом. Та і, в принципі, саме словосполучення "домовитись з росією" - це оксиморон. І поки там нагорі ще досі видають бажане за дійсне, ми, ті, що ближче до реальності, продовжуємо підтримувати Армію в той чи інший спосіб.

Серед моїх знайомих офіцерів і досі є ті, чиї обличчя треба прикривати смайликом. Їх робота не потребує публічності. Серед них командир 3-го полку спецпризначення ім. князя Святослава Хороброго. Позивний "Редут".

Приїхав сьогодні до Києва з Кропивницького. І поїхав назад не з пустими руками. А з пересувними модулями для проживання бійців. З вікнами/дверима, утеплені, електрика і т.д. Тепер спецпризначенець, який повернеться із завдання ляже спати не в наметі, а помиється і засне в теплому "кубрику".

З тої кількості контейнерів, які Редут сьогодні отримав на полк, ми з вами оплатили 8 одиниць.

Загальна вартість за 8шт: 360 000грн.

З початку року освоєно загалом: 863 600 грн.

До кінця місяця буде витрачено ще +/- 300 тис. На квадрокоптери, набої великого калібру для снайперів, пальне для 2-х підрозділів парамедиків і, можливо, ще 1 транспортний засіб. Гроші на ці потреби ви вже успішно перекинули на мої волонтерські рахунки.

Але за лютим прийде березень, за березнем - квітень, за квітнем - травень. І кожного місяця у когось будуть потреби. І у нас з вами буде вибір: або ми покладаємось тільки на державну машину, питаємось, куди йдуть аж 1,5% від зарплати і зі всіх сил "устаём от войны", або докладаємо зусиль для захисту життів тих, хто захищає наші життя.

Я нижче по тексту залишу банківські реквізити, для того, щоб вам було легше обрати до кого ви належите. Репост - це теж допомога!

І на завершення... запевняю вас, що жодна смерть українського солдата не минає для окупантів даремно. Вони будуть харкати кров'ю, якщо встигнуть відхаркати. На жаль, я не можу виставляти у публічну площину ті відео і фото, які час від часу мені надсилають бійці, які були б підтвердженням моїх слів. Так само, як і ряду інших волонтерів, яким в такий спосіб воїни частково "звітують" про стан справ на фронті в знак вдячності за волонтерську допомогу. На новини по ТБ у нас часу нема, то хоч так:).

Відео, де група російських найманців йшла-йшла по українській земельці та не дійшла, завдяки кільком підривам зарядів, в результаті половина пішла в земельку, половина на больничку. НА СВОЇХ ЖЕ ЗАРЯДАХ ПІДІРВАЛИСЬ! Прикиньте? Або відео, як мінометники, вогонь яких координує оператор БПЛА, розбирають КСП "іхтамнєтів". ПРИ ЧОМУ СЄПАРИ ПО СВОЇХ ВОГОНЬ ВЕДУТЬ. Прикиньте? Або відео, як 3 безстрашних руских парня витягують "Утьос", ставлять його "пад берьозай", розвертають в бік наших позицій і... один таки вижив. ПРИ ЧОМУ СВІЙ ЖЕ СНАЙПЕР ПОМИЛКОВО ЇХ ЗАВАЛИВ.

Я не знаю, де наші бійці регулярно беруть ті відео з коптерів, де руссо-турісто самі собі підбивають бронетехніку, знищують живу силу, розбомблюють опорніки і новітні засоби РЕБ. Але точно знаю, що то не наші! Бо ми виконуємо Мінські домовленості. Ось!

В мене поки все.

Працюємо, панове! Нам потрібна сильна Армія і захищені воїни!

Гривні

ПриватБанк

Номер картки 5168 7420 6353 7207

Призначення платежу: поповнення картки 5168742063537207 (Притула Сергій Дмитрович).

№ рахунку 29244825509100

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Притула Сергій Дмитрович

ІПН 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

