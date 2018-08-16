Жара и грозы в Украине: синоптик дал прогноз на две недели

На западе и севере Украины всю следующую неделю будут продолжаться грозы, температура будет держаться на уровне 25-30 градусов. В свою очередь, на юге, востоке и в центре сохранится сухая и жаркая погода с максимальной температурой 32-37 градусов.

Такой прогноз в эфире ObozTV дал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. Также он прокомментировал бушевавшую в Киеве бурю, объяснив, что это далеко не циклон.

“Это проходил атмосферный фронт. И все эти явления, которые наблюдались в Киеве - сильный ливень, град и шквалистое усиление ветра - они были очень локальными и охватили далеко не все районы города. В основном это Подольский, Шевченковский, частично Печерский район, где больше проявлений таких вот явлений”, - уточнил синоптик.

Он считает, что такая жара продержится еще минимум две недели. Прогнозировать, что будет после, по его словам, невозможно.

“Точность прогнозов, которые рассчитываются даже на суперкомпьютерных технологиях составляет 15 суток. Поэтому за пределами 15 суток любые прогнозы не имеют смысла”, - пояснил Кульбида.

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