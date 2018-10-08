"Жалкий гопник": Путину припомнили "достижения" всей жизни

По случаю 66-го день рождения президента России Владимира Путина ему припомнили все те преступления, которые он совершил будучи главой страны.

В своем блоге на OBOZREVATEL российский финансист Слава Рабинович назвал его "гопником" и "гэбэшным подонком".

Он также перечислил все те, что Путин достиг за свою "жалкую никчемную жизнь": (OBOZREVATEL приводит его текст без изменений)

Убил, в прямом смысле, сотни тысяч человек: от чеченцев и русских до украинцев и грузин, от сирийцев до голландцев… и много кого ещё. Серийный убийца.

Превратил Россию в страну-изгоя.

Совершил государственный переворот, незаконно захватил и узурпировал власть, уничтожил конституционный строй и демонтировал государство.

Уничтожил все ветви власти.

Уничтожил институты выборов и сменяемости власти.

Уничтожил федерализм.

Установил диктатуру.

Уничтожил развивавшуюся демократию и заменил её на фашизм.

Уничтожил развивавшийся капитализм и заменил его на бандитский неофеодализм.

Порвал в клочья экономику страны.

Уничтожил фондовый рынок.

Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.

Ввёл против собственного народа продуктовое эмбарго и приказал уничтожать бульдозерами импортные высококачественные продукты питания.

Развалил инфраструктуру, образование, науку, культуру и здравоохранение.

Установил профессиональные, социальные и политические лифты строго по принципам отрицательного отбора и идеальной антимеритократии.

Воссоздал политические репрессии и политических заключённых.

Сделал своих друзей и родственников долларовыми мультимиллиардерами.

Сделал из людей народонаселение.

Опустил больше половины российского народонаселения в бедность.

Опустил больше четверти российского народонаселения в нищету.

Сделал из большинства российского народонаселения зомбированных скотов.

Совершил и продолжает совершать военные преступления и акты международного терроризма, диверсий и саботажа по всему миру.

"Где же тот мальчик, который скажет, наконец, что король-то голый?! Путин является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, садистом, серийным убийцей, особо опасным преступником-рецидивистом, скрывающимся за маской главы государства. В день его рождения я желаю ему не успеть сдохнуть перед тем, как он предстанет перед международным судом", - заключил Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный политик ЕС прилетел на день рождения Путина. Появилось фото из самолета.