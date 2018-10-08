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"Жалкий гопник": Путину припомнили "достижения" всей жизни

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По случаю 66-го день рождения президента России Владимира Путина ему припомнили все те преступления, которые он совершил будучи главой страны.

В своем блоге на OBOZREVATEL российский финансист Слава Рабинович назвал его "гопником" и "гэбэшным подонком".

Он также перечислил все те, что Путин достиг за свою "жалкую никчемную жизнь": (OBOZREVATEL приводит его текст без изменений)

  • Убил, в прямом смысле, сотни тысяч человек: от чеченцев и русских до украинцев и грузин, от сирийцев до голландцев… и много кого ещё. Серийный убийца.

  • Превратил Россию в страну-изгоя.

  • Совершил государственный переворот, незаконно захватил и узурпировал власть, уничтожил конституционный строй и демонтировал государство.

  • Уничтожил все ветви власти.

  • Уничтожил институты выборов и сменяемости власти.

  • Уничтожил федерализм.

  • Установил диктатуру.

  • Уничтожил развивавшуюся демократию и заменил её на фашизм.

  • Уничтожил развивавшийся капитализм и заменил его на бандитский неофеодализм.

  • Порвал в клочья экономику страны.

  • Уничтожил фондовый рынок.

  • Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.

  • Ввёл против собственного народа продуктовое эмбарго и приказал уничтожать бульдозерами импортные высококачественные продукты питания.

  • Развалил инфраструктуру, образование, науку, культуру и здравоохранение.

  • Установил профессиональные, социальные и политические лифты строго по принципам отрицательного отбора и идеальной антимеритократии.

  • Воссоздал политические репрессии и политических заключённых.

  • Сделал своих друзей и родственников долларовыми мультимиллиардерами.

  • Сделал из людей народонаселение.

  • Опустил больше половины российского народонаселения в бедность.

  • Опустил больше четверти российского народонаселения в нищету.

  • Сделал из большинства российского народонаселения зомбированных скотов.

  • Совершил и продолжает совершать военные преступления и акты международного терроризма, диверсий и саботажа по всему миру.

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''Нашему президенту 66'': как росСМИ подлизывались к Путину в день рождения

"Где же тот мальчик, который скажет, наконец, что король-то голый?! Путин является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, садистом, серийным убийцей, особо опасным преступником-рецидивистом, скрывающимся за маской главы государства. В день его рождения я желаю ему не успеть сдохнуть перед тем, как он предстанет перед международным судом", - заключил Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный политик ЕС прилетел на день рождения Путина. Появилось фото из самолета.

Персоны
Слава РабиновичВладимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
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