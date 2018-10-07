''Нашему президенту 66'': как росСМИ подлизывались к Путину в день рождения

В России в воскресенье, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет. Все рупоры кремлевской пропаганды уже успели поздравить российского лидера с праздником.
OBOZREVATEL собрал для вас реакцию топовых российских СМИ на день рождения Путина.
"Сегодня нашему президенту исполняется 66 лет. С днём рождения, Владимир Владимирович!" - появилась запись в Twitter "Комсомольской правды".
Сегодня нашему президенту исполняется 66 лет. С днём рождения, Владимир Владимирович!🎉 pic.twitter.com/RUno7AfbiJ— Комсомольская правда (@kpru) 7 октября 2018 г.
"Доброе утро! 7 октября празднует свой день рождения Владимир Владимирович Путин. Сегодня президенту исполняется 66 лет. Поздравляем!" - сообщении на странице РЕН ТВ в соцсети микроблогов.
Доброе утро!— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 7 октября 2018 г.
7 октября празднует свой день рождения Владимир Владимирович Путин. Сегодня президенту исполняется 66 лет. Поздравляем! pic.twitter.com/HvfVRUEY2W
"Доброе утро! Сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Главе государства исполняется 66 лет. Поздравляем!" - появилась запись в Twitter "Известий". При этом к посту прикрепили картинку Путина со щенком.
Доброе утро!— IZ.RU (@izvestia_ru) 7 октября 2018 г.
Сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Главе государства исполняется 66 лет. Поздравляем! pic.twitter.com/dSaWJUx7mW
При этом главный пропагандистский ресурс Кремля "РИА Новости" решил напомнить о сроках президентства Путина и его хобби.
"Впервые Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Владимир Владимирович увлекается спортом: катается на горных лыжах, является мастером спорта по дзюдо и самбо", - сказано в сообщении.
#РИА_ДеньРождения— РИА Новости (@rianru) 7 октября 2018 г.
Впервые Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Владимир Владимирович увлекается спортом: катается на горных лыжах, является мастером спорта по дзюдо и самбо pic.twitter.com/d70tYzAwgN
Телеканал "Звезда" ограничился коротким сообщением: "Владимиру Путину исполняется 66 лет".
Владимиру Путину исполняется 66 лет: https://t.co/DC9AEDz47U pic.twitter.com/3yNUAF6ykU— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 7 октября 2018 г.
НТВ даже обнародовал короткое видео "крупных планов" Путина.
Президент крупным планом. Владимиру Путину — 66! pic.twitter.com/GrkXjocecv— НТВ (@ntvru) 7 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, известный политик ЕС поехал на день рождения Путина. Появилось фото из самолета.