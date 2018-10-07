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''Нашему президенту 66'': как росСМИ подлизывались к Путину в день рождения

4.3тЧитать материал на украинском

В России в воскресенье, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет. Все рупоры кремлевской пропаганды уже успели поздравить российского лидера с праздником.

OBOZREVATEL собрал для вас реакцию топовых российских СМИ на день рождения Путина.

"Сегодня нашему президенту исполняется 66 лет. С днём рождения, Владимир Владимирович!" - появилась запись в Twitter "Комсомольской правды".

"Доброе утро! 7 октября празднует свой день рождения Владимир Владимирович Путин. Сегодня президенту исполняется 66 лет. Поздравляем!" - сообщении на странице РЕН ТВ в соцсети микроблогов.

"Доброе утро! Сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Главе государства исполняется 66 лет. Поздравляем!" - появилась запись в Twitter "Известий". При этом к посту прикрепили картинку Путина со щенком.

При этом главный пропагандистский ресурс Кремля "РИА Новости" решил напомнить о сроках президентства Путина и его хобби.

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"Впервые Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Владимир Владимирович увлекается спортом: катается на горных лыжах, является мастером спорта по дзюдо и самбо", - сказано в сообщении.

Телеканал "Звезда" ограничился коротким сообщением: "Владимиру Путину исполняется 66 лет".

НТВ даже обнародовал короткое видео "крупных планов" Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный политик ЕС поехал на день рождения Путина. Появилось фото из самолета.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объекты
соцсетиРоссияпропаганда
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Комментарии
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andreyev andrei
andreyev andrei
Многие лета, уважаемый Владимир Владимирович!
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
А ,когда у Пороха happy day,to you?)))
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Nikola Igor
Nikola Igor
Главное вовремя подлизовать попец (Сектор Газа) Кацапы начинайте.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Nikola Igor,
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