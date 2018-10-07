''Нашему президенту 66'': как росСМИ подлизывались к Путину в день рождения

В России в воскресенье, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет. Все рупоры кремлевской пропаганды уже успели поздравить российского лидера с праздником.

OBOZREVATEL собрал для вас реакцию топовых российских СМИ на день рождения Путина.

"Сегодня нашему президенту исполняется 66 лет. С днём рождения, Владимир Владимирович!" - появилась запись в Twitter "Комсомольской правды".

Сегодня нашему президенту исполняется 66 лет. С днём рождения, Владимир Владимирович!🎉 pic.twitter.com/RUno7AfbiJ — Комсомольская правда (@kpru) 7 октября 2018 г.

"Доброе утро! 7 октября празднует свой день рождения Владимир Владимирович Путин. Сегодня президенту исполняется 66 лет. Поздравляем!" - сообщении на странице РЕН ТВ в соцсети микроблогов.

Доброе утро!



7 октября празднует свой день рождения Владимир Владимирович Путин. Сегодня президенту исполняется 66 лет. Поздравляем! pic.twitter.com/HvfVRUEY2W — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 7 октября 2018 г.

"Доброе утро! Сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Главе государства исполняется 66 лет. Поздравляем!" - появилась запись в Twitter "Известий". При этом к посту прикрепили картинку Путина со щенком.

Доброе утро!

Сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Главе государства исполняется 66 лет. Поздравляем! pic.twitter.com/dSaWJUx7mW — IZ.RU (@izvestia_ru) 7 октября 2018 г.

При этом главный пропагандистский ресурс Кремля "РИА Новости" решил напомнить о сроках президентства Путина и его хобби.

"Впервые Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Владимир Владимирович увлекается спортом: катается на горных лыжах, является мастером спорта по дзюдо и самбо", - сказано в сообщении.

#РИА_ДеньРождения

Впервые Путин был избран президентом России 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Владимир Владимирович увлекается спортом: катается на горных лыжах, является мастером спорта по дзюдо и самбо pic.twitter.com/d70tYzAwgN — РИА Новости (@rianru) 7 октября 2018 г.

Телеканал "Звезда" ограничился коротким сообщением: "Владимиру Путину исполняется 66 лет".

НТВ даже обнародовал короткое видео "крупных планов" Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный политик ЕС поехал на день рождения Путина. Появилось фото из самолета.