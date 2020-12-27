Зеленский: в Украине "достали всех инфекционистов, дали им работу, зарплату"

С началом пандемии коронавируса (COVID-19) власть обеспечила работой всех инфекционистов Украины.

Как рассказал в интервью "Фокусу" президент Владимир Зеленский, "достали всех инфекционистов из разных уголков страны, дали им работу, зарплату".

Также он сообщил, что в Украине планируется начать строительство современного инфекционного института.

"Сейчас готовится предложение по новому современному инфекционному институту, начнем строить в следующем году", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент заявил, что бюрократия помогла Украине сохранить больницы, которые могли быть закрыты в связи с медицинской реформой.

Между тем, в украинских больницах катастрофически не хватает медиков. Анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты вынуждены работать на два медучреждения, а медсестры работают за себя и за коллегу, которая уволилась.

Люди истощены и падают с ног, а на свои зарплаты не могут даже купить подарок детям к Новому году. Часть медиков уже уехала в Европу, а другие – пишут заявления об увольнении.

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