Зеленский присвоил звание Героя Украины экс-главе РГА, погибшему на Донбассе в 2016 году. Фото

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему Юрию Горайскому, который погиб в 2016 году в районе Докучаевска.

Соответствующий указ № 395/2020 глава государства подписал 15 сентября. Награду и орден "Золотая Звезда" он вручил во время поездки в Тернопольскую область дочери погибшего, сообщается на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Хотелось бы без пафоса, без церемоний вручить эту награду", – сказал Зеленский.

При общении с семьей Героя, президент заявил, что ценит жертвенность, с которой Горайский отдал свою жизнь за страну.

Жена военнослужащего отметила, что ее муж был преданным своей стране. "Для нас важно знать, что это все не напрасно, что это ценно", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, о гибели бывшего главы РГА в Тернопольской области Юрия Горайского стало известно в марте 2016 года.

Во время разведки на мариупольском направлении. Дозор, в котором был Горайский, вышел на высоту в районе Докучаевска и наткнулся на диверсионно-разведывательную группу врага. Во время ближнего боя он получил смертельное ранение.

7 марта 2016 годаего похоронили в Збараже. На следующий день он был посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в августе того же года Тернопольский горсовет присвоил ему звание почетного гражданина города.