Зеленский потребовал от Минздрава достоверной статистики о победивших COVID-19
Степанов отметил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел коронавирус
Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам
При этом отрицательный тест на COVID-19 не требуется
Президент Украины Владимир Зеленский требует от Министерства здравоохранения достоверной статистики по тем, кто победил коронавирус (COVID-19).
Как сообщается на официальном сайте президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства.
"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших", – говорится в сообщении.
Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.
Кроме того, ведомство еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, а отрицательный тест на COVID-19 не требуется.
Как сообщал OBOZREVATEL:
выступая на пленарном заседании Верховной Рады 20 октября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если ежедневный прирост больных COVID-19 достигнет 11-15 тысяч человек.
Он представил отчет о действиях государства, направленные на сдерживание распространения пандемии в Украине, и напомнил украинцам, что делать, чтобы не допустить коллапса с коронавирусом.