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Зеленский посмертно наградил убитых террористами медиков и воинов ВСУ

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Владимир Зеленский посмертно наградил погибших воинов ВСУ

Владимир Зеленский посмертно наградил погибших воинов ВСУ. tverezo.info

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" III степени военнослужащих, которые были подло расстреляны российскими оккупантами на Донбассе в конце июля, и еще двоих воинов, погибших весной.

Как сообщается на сайте главы государства, он подписал соответствующий указ №304/2020 "О награждении государственными наградами Украины". Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Указ Зеленского о награждении погибших Героев

Указ Зеленского о награждении погибших Героев Скриншот страницы

"Имена Героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
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