Зеленский посмертно наградил орденом комбрига Межакова

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени командира одной из танковых бригад ВСУ Юрия Межакова, который внезапно скончался 28 мая.

Об этом говорится в указе главы государства № 204/2020 от 28 мая.

Причиной смерти комбрига стал оторвавшийся тромб Фото Светланы Халимоненко

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая во время службы в зоне проведения ООС скоропостижно скончался командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.

Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Комбригу было 38 лет, у него остались жена и двое детей.

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