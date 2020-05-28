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29 мая • обновлено в 00:53
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Зеленский посмертно наградил орденом комбрига Межакова

1.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени командира одной из танковых бригад ВСУ Юрия Межакова, который внезапно скончался 28 мая.

Об этом говорится в указе главы государства № 204/2020 от 28 мая.

Причиной смерти комбрига стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти комбрига стал оторвавшийся тромб

Фото Светланы Халимоненко

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – сказано в документе.

Зеленский посмертно наградил орденом комбрига Межакова

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая во время службы в зоне проведения ООС скоропостижно скончался командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков.

Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Комбригу было 38 лет, у него остались жена и двое детей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента Вооруженные силы Украины ООС
Общество

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