Зеленский назвал условия возвращения к жесткому карантину в Украине

В Украине введут жесткий карантин, если суточный прирост новых инфицированных коронавирусом превысит 9,5 тысяч человек.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций 19 октября, сообщается на сайте главы государства. По его словам, такое количество станет критическим для медсистемы страны.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9 500 ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9 500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", – сказал Зеленский.

Также президент призвал духовенство помочь в борьбе с распространением пандемии. В частности, организовывать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию. Например, проводить богослужения в онлайн-режиме.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", – пояснил Зеленский.

В свою очередь представители церквей и религиозных организаций заявили, что максимально соблюдают и будут соблюдать рекомендации во время карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал вероятным продление карантина в стране после Нового года.