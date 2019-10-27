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27 октября • обновлено в 21:41
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"Даже телевизор есть": появилось видео квартиры на Донбассе, где ночевал Зеленский

1.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский, во время своего визита в город Золотое на Донбассе, ночевал в обычной квартире у местного жителя.

Он показал на своей странице в Facebook 24-минутное видео, похожее на короткометражный фильм, о жизни людей, живущих на оккупированной территории (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что в доме, котором он жил, даже есть телевизор.

Зеленский в Золотом

Зеленский в Золотом

Кадр из видео

Также Зеленский пообщался с мужчиной, у которого жил в Золотом:

– Чего не хватает людям здесь, в Золотом?

– Тишины не хватает. Надоела война.

– Война надоела. Все мира хотят... Это правильно.

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

Кадр из видео

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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