"Даже телевизор есть": появилось видео квартиры на Донбассе, где ночевал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, во время своего визита в город Золотое на Донбассе, ночевал в обычной квартире у местного жителя.

Он показал на своей странице в Facebook 24-минутное видео, похожее на короткометражный фильм, о жизни людей, живущих на оккупированной территории (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что в доме, котором он жил, даже есть телевизор.

Зеленский в Золотом Кадр из видео

Также Зеленский пообщался с мужчиной, у которого жил в Золотом:

– Чего не хватает людям здесь, в Золотом?

– Тишины не хватает. Надоела война.

– Война надоела. Все мира хотят... Это правильно.

Владимир Зеленский в Золотом Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом Кадр из видео

Владимир Зеленский в Золотом Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар.

Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают закон.

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