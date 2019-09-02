"Зеленский – мой коллега": Бахматов поделился секретами ведения бизнеса

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" на OBOZ.TV Татьяна Попова и Максим Бахматов – управляющий партнер "UNIT.City" и глава правления " Radar Tech", поговорили об опыте управления амбициозными проектами.

- ПОПОВА: Макс, для меня было довольно удивительно, когда я увидела, что ты участвовал в конкурсе Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Почему ты решил это сделать? И каковы результаты?

- БАХМАТОВ: Я увидел, что есть конкурс. Мне международные хедхантеры предложили в нем поучаствовать. Понимая, что у меня есть опыт в государственном управлении: ВДНХ, у меня есть опыт в международных крупных компаниях, таких как "Samsung", "Leo Burnett" и так далее. А что такое ДПЗКУ – это, в первую очередь, компания, у которой очень большие долги. Это зерновой "Нафтогаз". Это крупнейшая государственная аграрная компания Украины. "Попередники", в том числе до 2017 года, украли около 300 млн долларов. Это суперспециалисты в зерне которые были. И поэтому, видимо, государство подумало: может, уже хватить специалистов в зерне, которые украли 300 млн? А компания должна еще 1,5 млрд отдать. Давайте попробуем, может быть, позвать сделать этот проект человека, который разбирается в управлении. Я пошел на конкурс. Первый раз пришел в джинсах. Когда прошел дальше, сказали: "Максим, костюм надо найти, надеть". Я надел костюм, пришел на собеседование. С действующим и.о. у нас было три на три балла. Факт в том, что у нас были равные силы. Деталей я не знаю, силы были равны, но выбрали действующего и.о. Поэтому скоро можем проверить, насколько действующий и.о. (он с января месяца 2018 года работает) будет работать эффективно. Посмотрим.

- ПОПОВА: Ты сказал, что имел опыт управления государственной структурой ВДНХ. Насколько я помню, ты его с некоммерческого сделал прибыльным?

- БАХМАТОВ: Да, увеличил оборот в три раза. Без копейки государственных денег. Важно, что я у государства не взял ни копейки из бюджета. Только за счет оборотных средств предприятия смог расплатится с долгами, решить проблему отопления, решить проблему реструктуризации долгов, разблокирования счетов, отбил землю, которую украли "попередники", чтоб построить там торгово-развлекательный центр сразу перед входом, отбил другой кусок земли. В общем, действовал в интересах частной компании, но в государственном управлении. Поэтому, видимо, международные хедхантеры подумали, что этот человек в состоянии тянуть большие государственные проекты, поэтому предложили мне ДПЗК Украины. Также я включен в список номинантов в качестве цифровой демократии на будущий КабМин в качестве главы Минрегионбуда и ЖКХ. Вот тоже, видимо, поэтому меня и включили. Я сам в новостях увидел. Был удивлен.

- ПОПОВА: В то же время сейчас ты более известен тем, что ты являешься управляющим партнером "UNIT.City". Расскажи, если можно, об этом проекте. И также интересно, кто решает, какие компании могут получить место в "UNIT.City"? Как вы решаете это?

- БАХМАТОВ: Это первый инновационный центр в стране. Это частный инновационный центр в стране. Почему я подчеркнул, что он частный? 90% таких центров в мире строятся за счет либо государства, либо за счет города. Потому что постройки — это очень дорого, и очень дорого им управлять. На сегодня в нашей стране у государства такая ситуация, что ему нет возможности строить это. Поэтому есть инвестор, который инвестирует в строительство. А моя задача как у управляющего партнера – наполнить это жизнью, наполнить это правильными резидентами, наполнить это правильными ивентами, маркетингом и тому подобное. Сделать это эффективным, зарабатывающим деньги, с правильными резидентами. Хороший вопрос, кто отбирает. У нас есть, назовем его "избирательный комитет", который собирается раз в месяц, где мы осматриваем компании, которые могут к нам попасть. Например, если вы торгуете китайскими канцтоварами оптом, это очень важно для экономики, для школьников, но вряд ли мы вам в первую очередь предложим стать нашим резидентом. Это должна быть инновационная компания. Это должна быть компания с интересной технологией. Это должна быть компания украинская, компания экспортно ориентирована. Это должен быть продуктовик. И все, что связано с креативной экономикой. Креативная экономика – это не только ІТ, это вплоть до правильных ресторанов, студий, 3D-анимаций, мультипликаций – это все к нам. Это место концентрации людей, идей, капитала и образования. Вот что такое "UNIT.City".

- ПОПОВА: А до "UNIT.City" ты был достаточно известен, когда был резидентом "Comedy Club Украина". Но ты ушел оттуда. Почему?

- БАХМАТОВ: Это очень интересная история. До "Unit.сity" я управлял государственным объектом ВДНХ. До этого у меня были проекты, связанные с ІТ, с банковской безопасностью, а потом у меня был большой продакшн. Comedy Club – это 2006-2008 год.

- ПОПОВА: Мы с тобой познакомились, когда ты был в "Comedy Club".

- БАХМАТОВ: Я не мог из него уйти, потому что я его создал. Я был его собственником, генпродюсером и генеральным директором. Я мог только выйти, как из проекта, с расчетом на то, что мои партнеры со мной рассчитаются. У нас произошли определённые недопонимания. Вот и все. Я вышел, после этого проект закрылся. Так бывает иногда.

- ПОПОВА: В то же время, ты когда-то говорил, что российский "Comedy Club" – это государственное пропагандистское шоу, которое принадлежит государственному каналу.

- БАХМАТОВ: Это абсолютная правда. "Газпром-Медиа" – собственник, "Газпром" – соответственно, госструктура.

- ПОПОВА: А на ваше шоу в Украине пробовали давить из Москвы или Киевской власти?

- БАХМАТОВ: Именно потому, что российский " Comedy" на тот момент стал готовиться к корпоратизации, поглощению государственной структурой, "Газпромом", и начались конфликты. Потому что у меня была очень большая доля – 30%. Плюс я был управляющим партнером. Соответственно, я мог влиять на политику, на качество юмора, на то, кто ходит, с кем мы заключаем контракты, кто наши спонсоры. Я не допускал российских резидентов на гастроли, потому что важнее было развивать украинских резидентов. Например, я лоббировал истории о том, чтобы 50% языка было украинским уже тогда в 2006 году, когда никто даже не думал о том, что половина " Comedy Club Украина" была украинской. Уже сразу же со старта. Это было очень крутое преимущество. Конфликт я пояснил, почему произошел между российским " Comedy" и украинским. Государственные органы в Украине не давили. Мы имели прекрасное отношение с действующим Президентом Ющенко, с действующим Премьер-Министром Тимошенко. Мы ржали над Януковичем и над ними. Кличко доставалось, доставалось Черновецкому. Со всеми органами государственными прекрасные отношения. Самое смешное было – это когда налоговая попросила лично меня приехать к ним, я не знаю, зачем. Я спросил – зачем? И они долго не сдавались, и потом сказали: "Слушайте, Вы же популярная личность. Порадуйте женщин, мы хотим пофоткаться". Говорю им: "Ладно, вот вам в подарок билеты, вы молодцы". Это единственное давление, которое было, в шутку.

- ПОПОВА: А как часто вообще тебе, как бизнесмену или руководителю какого-то бизнеса, приходилось контактировать с государственными органами?

- БАХМАТОВ: Я когда придумал свой первый проект – это был "UkrGameExport" (это компания, которая занималась поддержкой и развитием украинской игровой индустрии, компьютерных игр), я сразу же заложил в ядро идеи историю о том, что я не хочу взаимодействовать с госорганами вообще. Я считаю их неэффективными, отвратительными, коррупционными. Есть профессионалы там, но в целом они больше мешают, чем помогают. Они неэффективны. Поэтому я придумал идею, что весь мой бизнес должен помещаться в ноутбуке. Ноутбук закрыл, уехал, и я занимаюсь этим, где угодно. То есть никакой привязки к земле, к разрешениям, к магазинам – ко всей этой чуши.

- ПОПОВА: Но сейчас ты занимаешься проектом, который очень связан с недвижимостью, "Unit.сity". И второе – ты вообще уже на второй конкурс идешь на госслужбу. Понимаешь, что о тебе будут пробовать говорить примерно то же, как ты говоришь сейчас?

- БАХМАТОВ: Я не говорю того, что не смогу сделать. То есть, если я говорю, что госорганы неэффективны, я на примере ВДНХ показал, что без государственных денег, без сумасшедших инвестиций можно сделать прекрасный, стабильный проект, сохранить у государства его, а самое главное – землю стоимостью 0,5 миллиарда долларов, и показать, что это можно делать и приносить государству что-то хорошее и людям. В момент, когда я уходил, у нас было 3 миллиона посетителей. 3 миллиона человек наслаждалось теми "здобутками", которые производило госпредприятие Национальный комплекс "Экспоцентр Украины". Поэтому, понимая, что я ввязываюсь специально в эту всю историю, я осознаю всю ответственность. Я понимаю, что я получил предложение возглавить ДПЗКУ, сейчас я участвую в виртуальном конкурсе на реальный Кабмин в качестве главы Минрегионбуда Украины и ЖКХ, и уверен, что будут какие-то другие предложения. Везде, где я буду, я буду эффективным, я буду приносить добавленную стоимость, я буду работать на благо государства и над развитием и неухудшением собственного имени, бренда и так далее. Мое имя для меня очень ценно. То есть, есть у кого-то желание по-быстрому украсть, соответственно, схлопнуть свое имя и наслаждаться мнимыми...

- ПОПОВА: Если оно у них было.

- БАХМАТОВ: Да, конечно. Я, например, рассчитываю ближайшее 40-50 лет жить в Украине. Мне неприятно и неэффективно допустить мысль о том, что, это человек, который украл 3-5-10 миллионов долларов откуда-то, и с этим жить. Вообще не интересно. Мне интересно достигнуть результата, мне интересно заработать вместе с государством. Вот, пример Коболева и "Нафтогаза" для меня идеален. Эффективный менеджер, эффективно управляет. От минусовой компании сделал плюсовую компанию, и имеет возможность зарабатывать на бонусах, зарплате и так далее, прекрасно.

- ПОПОВА: Ты понимаешь, как воспринимаются эти высокие бонусы, и то, что он их сейчас пересылает за границу? Как это воспринимается в обществе?

- БАХМАТОВ: Как это воспринимается обществом? Прекрасно. Общество должно посмотреть на всю статистику и понять – "Нафтогаз" был минус 100 миллиардов. Значит, государство доплачивало, чтобы его содержать, потому что эти деньги пилились газовыми олигархами. Пришел Коболев – через какое-то время сделал плюс 140 миллиардов. И он вносит 12-15-20% налогов Украины. Мы видим его зарплату и бонусы. Если посмотреть на структуру доходов и расходов, то понимаешь, что человек получает 0,5%-0,3% от того, что есть. Я как эффективный управленец считаю, что это прекрасный результат. Было минус 100 млрд – стало плюс 140 млрд.

- ПОПОВА: Но ты понимаешь, что у Министра регионального развития таких зарплат не будет?

- БАХМАТОВ: Безусловно. Но я уверен, что в структуре Министерства есть достаточно предприятий, которые должны стать эффективными. Строительство дорог, которое сейчас неэффективно, управление ЖКХ, которое отвратительно, и так далее. Уверен, что в этих конструкциях возможные абсолютно легальные способы заработка, бонусов и т.п., которые должны быть.

- ПОПОВА: Но не министра.

- БАХМАТОВ: Посмотрим. Я пока не разбирался. Посмотрим на структуру, зону ответственности. Будем принимать решения.

- ПОПОВА: Также, возможно, ты понимаешь, что в тот момент, когда ты будешь наступать на хвост какой-то коррупционной схемы, ты услышишь о себе много нового и огромное количество черного пиара?

- БАХМАТОВ: Конечно. Я все это отлично понимаю.

- ПОПОВА: Возможно, даже какие-то дела против тебя будут зарегистрированы.

- БАХМАТОВ: Конечно. Мне уже сказали о том, что, если бы я стал Главой ДПЗКУ, то на следующий же день у меня было бы уже два уголовных дела. Просто так. Это меня так предупредили люди с рынка, чтобы я был готов. По поводу грязи и прочих историй – проект "НОБЕЛЬ (с)", который я запустил. Это благотворительный государственный проект новаторского бюро электронного контроля. Он занимается аналитикой, контролем и развитием способов увеличения эффективности у госчиновников разного уровня. Специально сам себя загоняю в эти рамки, понимая, что проект "НОБЕЛЬ (с)" будет затрагивать меня. И как только я буду максимально открыт и эффективен – любая попытка грязи, любая попытка "слива" и т.д. будет натыкаться на сухие голые цифры.

- ПОПОВА: А в чем разница "НОБЕЛЬ (с)" от электронного декларирования, которое и так делает все прозрачным?

- БАХМАТОВ: Электронное декларирование просто показывает, что у тебя есть три мерседеса, 18 гектаров земли и т.п. Что делает "НОБЕЛЬ (с)"? Представь себе, есть открытое судебное решение, и мы знаем статистику по судебным решениям – например, позитивных 5%. Но мы видим, что у каких-то судей есть позитивных решений 20%-30%-40%-50%. Мы делаем привязку к его декларациям и к декларациям его родственников.

- ПОПОВА: Учитывая жену, с которой он в разводе?

- БАХМАТОВ: Конечно! И чем больше позитивных решений у этих судей – тем больше прекрасных возможностей заработка. Мы просто показываем цифры. Дальше г-н Сытник и НАБУ должны как-то реагировать. Если захочет. Если не захочет – мы с этим остаёмся. Но самое главное – мы эти цифры записываем навсегда. Навсегда граждане Украины будут знать, что есть такие судьи, которые ведут себя некорректно. Есть депутаты, которые ведут себя некорректно. Мы сравним рейтинг мэров. Есть два города, у которых одинаковый бюджет – миллиард, например. В этих городах 100 000 человек населения. Но у кого-то открываются частные предприниматели, а у кого-то – нет. У кого-то больше смертность, у кого-то – меньше. У кого-то лучше состояние дорог, а у кого-то – хуже. Мы может замерить даже освещенность улиц в люменах. Почему у города А освещённость выше, чем у города Б? Значит, кто-то неэффективно работает. Наша задача – показать это.

- ПОПОВА: Big data анализ?

- БАХМАТОВ: Да, это классическая big data.

- ПОПОВА: О голосовании мы, в принципе, поговорили. Там был вопрос по поводу количества голосов во время виртуального голосования на liga.net?

- БАХМАТОВ: Это очень смешная история. Я в новостях увидел, что у меня 39%, у Льва Парцхаладзе – 27%. Всего на тот момент было 2000 голосов. Потом проходит какое-то время, я вижу, что количество голосов увеличилось, например, втрое – и у меня почему-то 24%. А потом началось активное голосование, и почему-то за Минрегионбуд у нас сейчас 25+ тысяч голосов, небольшой у меня проигрыш действующему замглавы Минрегионбуду. Я думаю, пусть будет так. А дальше пусть организаторы конкурса сравнят, почему за позицию Премьер-Министра 10-13-15 тысяч голосов, а а за позицию Главы Минрегионбуда – 25 тысяч, где выигрывает не Бахматов.

- ПОПОВА: Мне кажется, там можно проверить, кто боты, а кто не боты.

- БАХМАТОВ: Я думаю, что невозможно.

- ПОПОВА: Даже за пиар-агентства когда голосуют, когда делают рейтинг пиарщиков Украины – там проверяют, кто боты, а кто не боты.

- БАХМАТОВ: Тогда я выиграл. Посмотрим. В сентябре будут представлять новый Кабмин. Если я стану министром – я расскажу.

- ПОПОВА: Если ты не пойдешь, например, работать министром, какие у тебя вообще планы на будущее? Что ты хотел бы делать?

- БАХМАТОВ: Номер один – проект, который я буду делать, кроме UNIT.City, это будет "НОБЕЛЬ (с)". Мы будем в сентябре делать первую презентацию части аналитики. И так будем выходить в паблик раз в 10 дней, раз в 2 недели. То есть мы будем показывать интересные данные про разных людей, отрасли и тому подобное. Это основное. Я планирую заниматься проектом, связанным с недвижимостью – по восстановлению памятников архитектуры. То есть мы будем брать памятник архитектуры или просто красивое здание, которое стоит заброшенное, сгоревшее и т.д. Которое ждут, когда же оно завалится, и на его месте построить какую-то безликую свечку. Я буду брать такие памятники, искать инвестора (который уже есть) и восстанавливать под ключ памятник архитектуры.

- ПОПОВА: А кто инвестор?

- БЮАХМАТОВ: Пока не могу сказать. Подпишу – скажу. Очень хороший человек, которому интересен, кроме денег, облик города, в котором мы живём. На сегодняшний день это Киев. Такие же проекты можно делать в Одессе, в Харькове и т.д. Везде присутствует проблема специального "убийства" красивых зданий, чтобы на их месте поставить что-то безликое. Моя задача будет 3-5-10 домов за два года сохранить и сделать их такими, как они были. Где-то был доходный дом, пусть будет доходный дом, где первый этаж будет отдаваться под какие-то интересные проекты (например, "Таблеточки"), для того, чтобы это все работало. Это будет мой другой проект. А дальше посмотрим. "НОБЕЛЬ (с)" и памятники архитектуры.

- ПОПОВА: В нашей программе также есть рубрика "Блиц". Если можно, отвечай очень кратко на каждый вопрос, буквально одно предложение. Если ты не пойдешь в политику, ты продолжаешь контракт с "UNIT.Сity" или нет?

- БАХМАТОВ: Я не буду управлять, скорее всего, я буду оставаться партнером.

- ПОПОВА: Чего не хватает в работе государственных структур?

- БАХМАТОВ: Эффективности.

- ПОПОВА: Как остановить "утечку мозгов" из Украины за границу?

- БАХМАТОВ: Повысить среднюю зарплату на 300 евро. Если наша зарплата будет не 400 евро, а 700 евро – уже никто не поедет.

- ПОПОВА: Сколько часов в день ты работаешь?

- БАХМАТОВ: Я работаю постоянно. Думаю, минимум часов 12.

- ПОПОВА: Где ты находишь подчиненных и вообще людей, которым ты доверяешь работать с тобой?

- БАХМАТОВ: Со мной работать очень тяжело, интересно. Не каждый выдерживает. Я пишу посты в Facebook, мне рекомендуют каких-то знакомых, друзей. Всегда это очень достойные и серьезные люди. Сейчас я обратил внимание на людей 40-45+. Оказывается, среди них очень много крутых специалистов. И государственный проект ВДНХ, например, делали люди с возрастом 55+.

- ПОПОВА: Я знаю с ВДНХ только тебя и Макса Яковера. Больше никого не знаю.

- БАХМАТОВ: Я на ВДНХ был Генеральным директором, Макс был в команде, которая помогала решать все эти вопросы. Но там были главбух (55 лет), служба безопасности (60 лет) и так далее.

- ПОПОВА: С кем из украинских политиков ты дружишь?

- БАХМАТОВ: Со всем практически.

- ПОПОВА: И с предшественниками?

- БАХМАТОВ: Предшественники или предшественники предшественников?

- ПОПОВА: И те, и другие, в принципе.

- БАХМАТОВ: С командой Порошенко я хорошо общался. На ВДНХ мне помогал Леша Порошенко и Юлия Порошенко. Поддержку оказывали в проблемных конфликтных ситуациях. Приходилось обращаться за помощью, за что я им очень благодарен. Говорю это публично, мне приятно это говорить и благодарить этих людей. А с нынешними: так получилось, что Владимир Александрович Зеленский – мой коллега по бизнесу в создании юмористического контента. Мы были конкурентами, я делал "Comedy Club", он начинал делать "Квартал". И поэтому мы общались и общаемся порядка 15-20 лет. Соответственно, все, кто рядом, все вокруг – это близкие знакомые.

- ПОПОВА: А ты сам являешься членом какой-либо партии?

- БАХМАТОВ: Вообще нет. Я даже больше скажу, я даже никогда не общаюсь, не звоню, не пишу, не прошу.

- ПОПОВА: Но ты ходил голосовать на выборы?

- БАХМАТОВ: Да, конечно.

- ПОПОВА: Ты занимаешься благотворительностью?

- БАХМАТОВ: Да. Я делал большие проекты. Проект "Частичка сердца", который я делал в 2014 году. Во время его я прожил в витрине магазина, как Чебурашка, месяц, 33 дня. Я собрал на тот момент 100 тысяч евро (1 млн 600 тыс. грн), что позволило спасти 32 ребенка. За месяц. 33 дня – 32 ребенка. По ребёнку в день я спасал. Я считаю, что это очень крутой проект.

- ПОПОВА: А на что вообще ты свои личные деньги тратишь? Я не говорю только о благотворительности. Ты можешь на мотоциклах ездить или летать на самолетах...

- БАХМАТОВ: Нет. Вот я сижу в кроссовках за 700 гривен, в джинсах за 100 грн, кофту мне подарили. Часы стоят 2 000 грн.

- ПОПОВА: Кто-то путешествует, кто занимается музыкой.

- БАХМАТОВ: У меня трое сыновей. Мне есть чем заниматься на ближайшие 20 лет точно. Все, чем они занимаются – я стараюсь их поддерживать и развивать. Их образование, мое образование, отдых, просто рост развития и эффективности – это то, на что я трачу деньги.

- ПОПОВА: Кстати, об образовании. В каком направлении ты видишь образование своих детей?

- БАХМАТОВ: Вообще не понимаю. Точно они должны быть системными, порядочными людьми. Людьми, которые могут вставать и подыматься, когда будут ошибки, когда будут какие-то проблемы. А какое направление? То ли это будет 3D-анимация, то ли архитектура, то ли game design – без разницы. Что захотят – то и будут делать.

- ПОПОВА: Что ты можешь посоветовать людям, которые хотят сделать свой бизнес? С чего им начать?

- БАХМАТОВ: Просто напишите цели, задачи. Подпишите соглашение с партнерами, если есть партнеры для этого. Обязательно письменно пропишите соглашение с партнерами, с учетными KPI в этом соглашении.

- ПОПОВА: Это выводы, исходя из твоей работы с "Comedy Club"?

- БАХМАТОВ: Да, это мне стоило очень дорого. Я всем теперь это советую. Ну, и не бойтесь! Скорее всего, у вас не получится. Это значит, что надо начинать снова и снова. Короткий комментарий: самые удачные стартаперы – возраст 45+. Статистика.

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