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25 марта • обновлено в 19:06
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Зеленский анонсировал проект "Пасха дома" из-за продления карантина

4.5т
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В связи с продлением карантина в Украине государство готовит проект "Пасха дома".

Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского, который накануне пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.

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"Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", – отметил Зеленский.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – сообщил президент.

На совещании с главами ОГА и мэрами городов также рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Иллюстрация

Иллюстрация

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Пасха
Место
Украина
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
последняя пасха Украины.
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