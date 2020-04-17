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17 апреля • обновлено в 08:30
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Застрявшие в Ираке украинцы обратились к Зеленскому. Видео

1.9т
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Из-за пандемии коронавируса в Ираке застряли украинцы. Наши сограждане обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он помог им вернуться домой.

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Одной из таких пленниц оказалась член сборной Украины по гребле на лодках Кристина Билык, которая записала видеообращение, передают "Факты".

"Здесь (в Ираке) карантин ввели раньше, чем в Украине. И когда украинцев призвали как можно скорее вернуться домой, из Багдада уже ничего не летало. Мы сразу же обратились в посольство. Там нам сказали, что украинских граждан, которые остались в Ираке, довольно много, и для нас постараются организовать спецрейс. Но предупредили, что на это может уйти несколько недель или даже месяцев. С тех пор мы все время на связи с посольством, ждем. Насколько я знаю, украинцев, которые хотят улететь домой, в Ираке сейчас 41 человек", – рассказала она.

Кристина Билык

Кристина Билык

Скриншот

С ее слов, 17 апреля из Ирака в Украину летит пустой самолет и они хотели бы приобрести на рейс билеты, но они не продаются. Поэтому они обратились к украинским властям помочь им вернуться домой. По прилету украинцы готовы провести время в обсервации.

"Конечно. Мы с мужем это обсуждали, и, если нужно будет, заплатим за отель, в который нас отправят. Я прекрасно понимаю, что даже во время перелета могу заразиться и не хочу, чтобы кто-то из-за меня пострадал... Обсервация – это не проблема, самоизоляция тем более. К самоизоляции мы уже и здесь успели привыкнуть. Я больше месяца не выхожу из дома. И у меня нет желания этого делать в разгар эпидемии", – добавила Былик.

Спортсменка подчеркнула, что пока ответа ни от Офиса президента, ни МИДа Украины они не получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе Украины и Венгрии наблюдался аншлаг с венгерской стороны из-за массового возвращения украинцев домой из Европы на Пасху.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Ирак
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Белый господин
Белый господин
Действуйте через американское посольство. Информация из Вашингтона доводится до Зеленского в первую очередь.
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Белый господин
Белый господин
Хотя я не понимаю, что почему президент должен этим заниматься. Зорян же у вас есть. Закаленный боец, в Индии отметился успехом. Давайте его попросим слетать в Ирак.
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