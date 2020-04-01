Защитит ли маска от коронавируса: украинский академик поставил точку в споре

Защитные маски необходимо носить уже зараженным людям и тем, кто контактирует с большим количеством лиц. Использовать необходимо качественное полотно, которое не пропускает вирус.

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Таким выводом поделился в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL известный украинский ученый-биохимик, академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко.

"По поводу применения масок мы пользуемся рекомендациями ВОЗ. Они говорят, что людям, которые не имеют признаков заболевания, не чувствуют себя заболевшими, можно ходить без маски. Самодельные марлевые маски не защищают от попадания вируса. Но нужно подходить к ношению масок со здравым смыслом", – рассказал ученый.

Защитит ли маска от коронавируса: украинский академик поставил точку

По его словам, марлевая маска, хоть и мало эффективная, но помогает, когда человек кашляет или чихает. "Тогда она все-таки предохраняет от выброса на большую дистанцию капель слюны, которые несут с собой вирус. Такая маска не позволяет трогать свое лицо руками, ведь вирус попадает в человека через глаза, нос и рот", – пояснил академик.

Он прояснил, кто обязан носить маску. "Те люди, которые начинают чувствовать у себя признаки заболевания. Причем им нужно носить качественную маску. Также нужно носить маску тем, кто с ними контактирует. Если есть больной в семье, то лучше его изолировать в отдельной комнате, чтобы за ним ухаживал только один человек, насколько это возможно. А все люди, которые находятся в квартире, тоже должны носить маски", – поделился Комисаренко.

Также, по его словам, маски должны носить те, кто работает с большим количеством людей: продавцы, фармацевты в аптеках, водители общественного транспорта, полицейские, а особенно – медработники, которые контактируют с заражёнными или заболевшими людьми.

"Коронавирус SARS-CoV-2 значительно меньше бактерий. Его размер – около 120 нанометров, это чуть больше одной десятой микрометра. Маски существуют разных типов – сложные, которые не пропускают вирусы (они самые дорогие), более простые (пропускная или непропускная способность 50-60%) и самые простые, которые проницаемы для частиц размером с вирус", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что неправильное ношение масок может спровоцировать большее распространение вируса.

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