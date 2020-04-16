Главная Новости
16 апреля • обновлено в 12:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Скандал с разнесшей на Буковине коронавирус женщиной получил продолжение

989
Читать материал на украинском

В Черновецкой области полиция не смогла доказать, что жительнице села Коленковцы Елизавете Тимко, которая ранее записала видеообращение, кто-то угрожали сжечь дом.

Как рассказали OBOZREVATEL в полиции области, правоохранители провели с женщиной беседу. "Однако она наотрез отказалась писать заявление в полицию. Также женщина сказала, что на самом деле до нее доходили слухи о том, что кто-то в селе ей угрожал. Никаких доказательств она не представила", – сказали в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Елизавета на коленях просила не жечь ей хату

Елизавета на коленях просила не жечь ей хату

Также в самом селе говорят, что Елизавету собирались наказать за нарушение правил самоизоляции. Женщина вернулась из Италии в начале марта, и вместо того, чтобы две недели провести дома, она активно участвовала в митингах. Потом стало известно, что у нее обнаружен коронавирус.

Елизавета работала в Италии несколько лет

Елизавета работала в Италии несколько лет

В результате несколько односельчан и жителей соседних сел заболели COVID-19, а на карантин отправили Коленковцы и еще три соседних села.

Сразу четыре села отправили на карантин

Сразу четыре села отправили на карантин

"Она заявила, что ходила на митинги еще не зная, что больна. Поэтому ее наказывать не стали", – пояснили в полиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Жительница села Коленковцы на Буковине Елизавета недавно вернулась из Италии и заболела коронавирусом. Поскольку она не сидела дома, а активно участвовала в жизни села, то заразила не только своих родных, но односельчан.

  • Виновница записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки. Также она сказала, что слышала, якобы люди хотят сжечь ее дом и расправиться с ее детьми и внуками. Она встала на колени и просила этого не делать.

  • Позже Елизавета обиделась на своих односельчан за то, что видео оказалось в СМИ. И обвинила в заражении коронавирусом односельчанина. Свое обращение она выложила в закрытой группе в "Вайбере".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина Черновцы
Теги
карантин вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги