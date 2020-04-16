Скандал с разнесшей на Буковине коронавирус женщиной получил продолжение

В Черновецкой области полиция не смогла доказать, что жительнице села Коленковцы Елизавете Тимко, которая ранее записала видеообращение, кто-то угрожали сжечь дом.

Как рассказали OBOZREVATEL в полиции области, правоохранители провели с женщиной беседу. "Однако она наотрез отказалась писать заявление в полицию. Также женщина сказала, что на самом деле до нее доходили слухи о том, что кто-то в селе ей угрожал. Никаких доказательств она не представила", – сказали в пресс-службе.

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Елизавета на коленях просила не жечь ей хату

Также в самом селе говорят, что Елизавету собирались наказать за нарушение правил самоизоляции. Женщина вернулась из Италии в начале марта, и вместо того, чтобы две недели провести дома, она активно участвовала в митингах. Потом стало известно, что у нее обнаружен коронавирус.

Елизавета работала в Италии несколько лет

В результате несколько односельчан и жителей соседних сел заболели COVID-19, а на карантин отправили Коленковцы и еще три соседних села.

Сразу четыре села отправили на карантин

"Она заявила, что ходила на митинги еще не зная, что больна. Поэтому ее наказывать не стали", – пояснили в полиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Жительница села Коленковцы на Буковине Елизавета недавно вернулась из Италии и заболела коронавирусом. Поскольку она не сидела дома, а активно участвовала в жизни села, то заразила не только своих родных, но односельчан.

Виновница записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки. Также она сказала, что слышала, якобы люди хотят сжечь ее дом и расправиться с ее детьми и внуками. Она встала на колени и просила этого не делать.

Позже Елизавета обиделась на своих односельчан за то, что видео оказалось в СМИ. И обвинила в заражении коронавирусом односельчанина. Свое обращение она выложила в закрытой группе в "Вайбере".

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