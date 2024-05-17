Через несколько недель после начала полномасштабного вторжения с полок аптек в Украине исчезли препараты из плазмы крови человека, производимые нашими конкурентами международными игроками. Глобальные корпорации прекратили поставки в Украину. Это легко объяснить, в мире дефицит таких продуктов, с одной стороны, а с другой, не понятно, как осуществлять поставки в воюющую страну.

Далее текст на языке оригинала.

Біофарма закрила, і продовжує це робити, дефіцит препаратів із плазми, альбуміну (в першу чергу) і імуноглобуліну. Це стало можливо завдяки двом прийнятим рішенням, перше – наша компанія визнана стратегічним підприємством, а друге – нам дозволили забронювати ключових фахівців. З початку повномасштабного вторгнення Біофарма заплатила понад 500 млн грн податків, приблизно стільки ж проінвестувала у новий лабораторний корпус, почала будувати Біошколу для учнів 8-11 класів, надала благодійної допомоги на більше ніж 120 млн грн.

В пресі багато разів публікувалася інформація, що ЗСУ фінансуються з надходжень від українськи платників податків і на такі цілі не можна використовувати кошти наших міжнародних партнерів. Значить національний бізнес має працювати, отже питання часткової економічної мобілізації має бути вирішено. Можливо потрібно проводити діалог між військовим керівництвом, економічним блоком Уряду, громадськими організаціями і бізнесом.

Має діяти розумно.