Зараженные коронавирусом на Ривненщине ходили в церковь: возмутительные подробности

Инфицированные коронавирусом в Ривненской области – это жители села Тынное Сарненского района, посещавшие собрание в местной протестантской церкви.

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Как сообщил на брифинге главный санитарный врач области Роман Сафонов, теперь нужно отследить сотни контактов присутствующих на богослужении людей.

По его словам, прихожанкой церкви была и умершая мать одной из зараженных женщин. Она заболела 13 марта, а 19 марта ее госпитализировали с диагнозом "двусторонняя пневмония".

Сафонов призвал жителей села жестко придерживаться требований относительно смоизоляции.

Как писал OBOZREVATEL, в Ривненской области подтвердили девять случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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