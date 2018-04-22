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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсе статьи автора

"Запад загнивает, Украина замерзает, Россия вперде"

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В СССР в пропаганде всегда были перегибы. Как в концентрации ненависти, шовинизма и лжи. Чтобы скрыть отставание в развитии, интеллекте, морали, цивилизационных витках и прочих важных аспектах жизни, в СССР всегда "запад загнивал, а коммунизм наставал". Для того, чтобы скрыть нищету, нужно показать того, кто еще беднее, для того, чтобы заставить любить нищету, нужно показать, что государство заботится о тебе и побеждает всех твоих врагов.

Система пропаганды в ОРДЛО построена на прошлом. Поэтому будущего в ОРДЛО нет. Система пропаганды России построена не только на прошлом, но и на постоянной агрессии, поэтому Россия будет продолжать войну, а ее население любую агрессию своей страны будет поддерживать, пишет Олена Степова для ИС.

Система пропаганды в ОРДЛО и России имеет одни корни - ФСБ. Поэтому "Запад загнивает, Украина замерзает, Россия вперде", а о самом ОРДЛО нет ни слова.

Основным лейт-мотивом пропаганды избрано прошлое, победоносное прошлое, День Победы.

Здесь шлифуется все, вернее, вышлифовывается ложью вся история. Всего 4 года и в ОРДЛО, ни взрослые, ни дети не знают, что была Вторая Мировая война, что СССР помогали и оружием, и деньгами, и продуктами союзники, что в Ленинграде работали предприятия, на которые привозили комплектующие и вывозили производимое, многого в ОРДЛО из истории уже не знают. Каждый второй житель ОРДЛО, не колеблясь, скажет, что в 1945 году победила Россия, которая тогда была СССР. О том, что СССР – это не страна, а союз независимых республик, включенных в этот самый союз не по своей воле, в ОРДЛО вообще никто не знает.

В Свердловске возле КПП "Красная могила" стоит камень-памятник бойцам Красной армии, погибшим в боях с белогвардейцами и донскими казаками. В прошлом году его "переписали". Теперь это памятник карателям, погибшим в боях с освободителями –донскими казаками, офицерами Белой Гвардии.

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А в церкви в ОРДЛО царь Николай, расстрелянный коммунистами, стоит рядом с красным знаменем с серпом и молотом, и молятся здесь о монархе Путине, великом Сталине и мученике царе Николае с родственниками.

Я много пишу о пропаганде в ОРДЛО. Это важно! Очень! Нам нужно это знать, чтобы понимать, как будут относиться к нам эти "наварасы" после деоккупации, как они воспримут возвращение Украины, будет ли угрожать со спины нашим солдатам отравленная пропагандою молодежь, решившая стать героями-мучениками-партизанами. Мы должны быть готовы.

Меня многие переселенцы, особенно из Донецка, имеющие в ОРДЛО родню и свободу ездить туда-сюда, ведь не все так публичны, как я, и не все высказывают свое "фи" оккупанту-террористу открыто, обвиняют в нагнетании. Мол, о Донбассе нужно писать мимими-истории, вызывать чувство жалости, а все вот эти посты о пропаганде в школе настораживают и вызывают негативную реакцию. Мотив таких требований прост, - мы все жили в СССР и были подвержены пропаганде, писали сочинения о дедушке Ленине, но вот же выросли… То, что выросло из СССР, с трудом вырывалось из меня, лично мною. И страх, и несвобода, и преклонение, и должны-обязаны, и это ваше государство, и знай свое место, и взятка, и блат, и сотни эсэсэровских низззя. Все это я в течение жизни вырывала из себя, чтобы ни дай Бог, не передать в наследство своим детям. А все ли это смогли? Вырвать из себя не свободу совка?

То-то же. На март 2014 года 85% жителей Донбасса было за отделение от Украины. Агрессивных участников митингов, блокировки техники было чуть больше 15% от количества жителей городов Донбасса. На проукраинские митинги выходило 15% от общего количества живших на Донбассе. Силы в принципе, были равны. Но, вот незадача, основное большинство просто тихо сидело и ждало решения России "как в Крыму", не выдавая себя. Это 85% совка- "мы ничего не решаем", "может, будет лучше", "назад в СССР", "путинвведи", "наши мальчики из беркута", "донбасс всех кормит", "дидывоевали".

Дети растут. И тем, кому в 2014 году было 14, сейчас 18. Новое пополнение "армии" ОРДЛО.

В 2014 году пропаганда в телевизоре, СМИ и от чиновников из России и внутри Донбасса была направлена на взрослое население. "Не отдавать кредиты, колбаса по 2-20, забрать и поделить, льготы, большая пенсия, закон, порядок, сила государства, всех неугодных расстрелять" - это могли понять 30-85 летние, но не дети. С 2015 года пропаганда в ОРДЛО разделена:

- взрослое население получает дозы "Запад загнивает, на Украине еще все хуже, скоро Россия всем покажет, рыспублика развивается"

- несовершеннолетние получают другую картинку "нас хотят убить, но Россия выиграла войну с фашизмом и защитит нас еще раз, украинцы - это зло с ними воюет Россия за вашу защиту, не забудем-не простим, мстить".

В ОРДЛО растет количество НВП-военных часов, пропагандизма в школьных и дошкольных учебных учреждениях, православия и ненависти. А еще там российская система образования с искаженной историей, где нет УССР, а только СССР. А еще там гендерное обучение: девочки отдельно от мальчиков. А еще каждая вторая школа ОРДЛО имеет кадетский корпус. Присяга Родине, не забудем-не простим…

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9 мая в ОРДЛО каждый день. Здесь не ждут Дня победы, не видят в нем скорби и переосмысления, здесь каждый день мечтают убивать.

В школах ОРЛО проводятся торжественные линейки, посвященная акции "Знамя Победы". Цель данной акции – патриотическое воспитание молодежи. В ходе акции организованы общешкольные линейки с последующей передачей Знамени Победы от школы к школе.

"Не забудем-не простим, если нужно повторим" - чеканят школьники. Война - это, прежде всего люди. В ОРДЛО война будет идти до последнего человека, который сможет держать в руках оружие. Русское оружие. Война - это, прежде всего люди. Которые могли отказаться брать в руки оружие, отказаться блокировать украинскую военную технику, едущую защищать наши границы, отказаться участвовать в триколорадных митингах, отказаться орать "путин введи". Война - это, прежде всего люди. Люди, которые могли выгнать русских провокаторов из городов, поставить на место чиновников-пропагандистов, выйти к русской границе и громко сказать "Донбасс-це Україна, руцькие –гоу хом". Но, люди промолчали. Люди поверили русской пропаганде. Люди хотели "пабагатому". Люди взяли русское оружие и русские деньги и пошли воевать за русские идеи и пропаганду. Теперь они "разочаровались", люди. Им бы "как до войны", ведь они ни при чем.

Может пора перестать быть беспечными и осознать, что пропаганда это еще одна грань войны. И проговаривая проблему, мы не ставим перед собой цель вызвать эмоции. Наша цель вызвать обдуманное решение в контрпропаганде. Ведь видя проблему, можна увидеть и ее решение.

Донбасс будет украинским. И даже вчерашние "путинвведисты" перекрасятся быстрее, чем затихнет шум наших танков. А вот дети, воспитанные в пропаганде, мимикрировать не смогут. Они эмоционально-честны. И вот проговаривая контрпропаганду и пропаганду, рассматривая все эти "не забудем-не простим", мы работаем над тем, чтобы после поднятия украинского флага над Донбассом, война действительно прекратилась.

И чтить память предков, это не значит повторять, это значит- не допустить! Но, вряд ли в ОРДЛО это понимают.

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Источник:Информационное сопротивление
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