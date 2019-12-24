Заметет снегом: появился неожиданный прогноз погоды в Украине

В пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, в Украину придет похолодание, которое задержится до конца выходных.

Температура воздуха снизится до +3…-4 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Новости Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

"Соответственно, осадки с дождя перейдут в мокрый снег и снег. Плюс – на дорогах снежная каша, гололед и местами налипание мокрого снега", – уточнила она.

По словам Диденко, подобная погода вскоре распространится на всю Западную Украину, а потом и на большинство областей Украины. На восток осадки придут уже к концу недели.

"В Киеве в среду пройдет дождь, днем ​​будет около +7 градусов", – сообщила синоптик.

Погода в Украине Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.

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