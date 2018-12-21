''Закончится раньше срока'': озвучен прогноз по военному положению

Военное положение, введенное в десяти областях Украины, может быть отменено раньше срока. Таким образом президент Петр Порошенко сделает Украине "рождественский подарок".

Такое мнение в эфире ObozTV выразил общественный и политический деятель Украины, лидер Общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко. По его словам, это будет сделано для того, чтобы по всей стране смогли нормально отпраздновать католическое Рождество.

"У нас оно официально заканчивается в десять утра 26 декабря. А президент закончит его раньше, потому что все равно есть в этом какой-то элемент форс-мажора. Например, встречать Рождество в военном положении в десяти областях... ну, молодые люди выйдут праздновать, а им скажут: а вы ходили в военкомат?" – предположил Томенко.

Он добавил, что это не военное, а скорее военно-политическое положение. Его основная идея заключалась в том, чтобы мобилизовать и встряхнуть общество.

"Пострадали от него у нас только военнослужащие – потому что офицеры не могут из казарм уйти домой. Пострадали спасатели – МЧС работает в усиленном режиме. Пострадали родители молодых людей, которых проверяют, отметились те в военкомате или нет", – перечислил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочное окончание военного положения возможно. Это произойдет в том случае, если Россия отведет от украинских границ свою военную группировку.

В Украине ввели военное положение в 10 областях до 26 декабря 2018 года. Под действие закона попали Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.

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