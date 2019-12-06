Екслідер гурту "Гриби" Юрій Бардаш як і всі малороси з рюкзаком совкових комплексів і рефлексій ніколи не втямить, чому померла небесна сотня і що означає бути українцем.

Реальність сумна. Таких як він - мільйони. Вони всюди. Навіть там, де їм у потилицю дивиться російська рушниця.

Раби не вміють думати.

Позбавлені критичного мислення і знання власної історії.

Але є плюс.

Ці одноклітинні організми не здатні міняти історію.

І "мєжду намі растаіт льод" лише тоді, коли такі як Юрій звалять з моєї країни туди, де їхнє нутро буде органічним доповненням нутра левової частки сусідського планктону.

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