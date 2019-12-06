Главная Новости
6 декабря • обновлено в 04:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Янина Соколова
Янина Соколова
Журналист Все статьи автора

Закомлексовані малор*си мають звалити з моєї країни!

509

Екслідер гурту "Гриби" Юрій Бардаш як і всі малороси з рюкзаком совкових комплексів і рефлексій ніколи не втямить, чому померла небесна сотня і що означає бути українцем.

Реальність сумна. Таких як він - мільйони. Вони всюди. Навіть там, де їм у потилицю дивиться російська рушниця.

Раби не вміють думати.

Новости
Бл*, плакала вся маршрутка: Моторола исцелил родник

Позбавлені критичного мислення і знання власної історії.

Але є плюс.

Ці одноклітинні організми не здатні міняти історію.

І "мєжду намі растаіт льод" лише тоді, коли такі як Юрій звалять з моєї країни туди, де їхнє нутро буде органічним доповненням нутра левової частки сусідського планктону.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги