Екслідер гурту "Гриби" Юрій Бардаш як і всі малороси з рюкзаком совкових комплексів і рефлексій ніколи не втямить, чому померла небесна сотня і що означає бути українцем.
Реальність сумна. Таких як він - мільйони. Вони всюди. Навіть там, де їм у потилицю дивиться російська рушниця.
Раби не вміють думати.
Позбавлені критичного мислення і знання власної історії.
Але є плюс.
Ці одноклітинні організми не здатні міняти історію.
І "мєжду намі растаіт льод" лише тоді, коли такі як Юрій звалять з моєї країни туди, де їхнє нутро буде органічним доповненням нутра левової частки сусідського планктону.
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