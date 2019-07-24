"Закапывают в землю": донецкий блогер рассказал о неожиданном нюансе жизни в "ДНР"

При пересечении контрольно-пропускных пунктов, установленных на линии разграничения Украины и "ДНР", дончане закапывают в землю личные документы или номерные знаки машин, выданные в "республике".

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, люди часто теряют свой тайник и платят штраф за утерю документов.

Документы в "ДНР"

Документы в "ДНР"

"Перед пунктом пропуска в сторону Украины нужно прятать любые документы, связанные с "ДНР". А на обратном пути нужно постараться их найти в том же месте, забрать и въехать обратно уже как "гражданин республики". И нет никакой гарантии, что их не найдет какой-то "добрый человек" и не потребует вознаграждение, или же можно забыть, где именно спрятаны документы. Штраф за утерю тоже немалый – 1000 рублей", – сообщил блогер.

По его словам, то же самое касается номерных знаков и технического паспорта на машину. При въезде на территорию Украину люди меняют свои "дээнэровские" номера на украинские и наоборот – при въезде в "ДНР" – на местные.

"Передвижение в Донецке осуществляется исключительно по документам местной регистрации, иначе - штраф или отжим транспортного средства на “благо Родины”. Без этих трехцветных бумажек в "ДНР" никак. Остается только пожелать процветания “молодой независимой республике” и пожалеть украинцев, которые вынужденно живут в этом дурдоме уже шестой год", – подытожил Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыл список кураторов террористов "Л/ДНР". Они руководят составом соединений и воинских частей Южного военного округа РФ и курируют материально-техническое обеспечение боевиков.

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