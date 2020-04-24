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24 апреля • обновлено в 20:08
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Вернулись из российского плена: более 20 украинских моряков получили статус УБД

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22 военнослужащих ВМС Украины, которые 25 ноября 2018 года в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров были захвачены в плен РФ в Керченском проливе, получили статус участников боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Вопрос о предоставлении статуса УБД на заседании в пятницу, 24 апреля, рассмотрела специализированная комиссия.

"В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 6 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины предоставлен статус участника боевых действий", – сказано в сообщении.

Украинские моряки, захваченные РФ в плен, получили статус УБД

Украинские моряки, захваченные РФ в плен, получили статус УБД

Коллаж

Напомним, в районе Керченского пролива российские военные 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь".

Моряков оккупанты обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

Украинские военные вернулись на Родину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Как писал OBOZREVATEL, ранее старший матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко, который пробыл в российском плену 286 дней, поделился трогательной историей о дружбе в застенках Кремля.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Обострение в Азовском море Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины пленные моряки моряки Военно-морские силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так вот они какие - боевые действия по-украински
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