"ДНР" пригрозила ВСУ котлом: Селезнев сказал, как ответит Украина

Вооруженные силы Украины в состоянии противостоять агрессии пророссийских террористов на Донбассе и не допустить повторения Иловайского и Дебальцевского котлов, которыми грозит главарь "ДНР" Александр Захарченко.

В комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев пояснил, что реакция Захарченко на действия Операции Объединенных сил на Донбассе вполне естественна, однако ВСУ в состоянии противостоять агрессии террористов.

"В силах ли ВСУ сейчас противостоять этой агрессии, то безусловно, потому что уровень подготовки, обученности и обеспеченности ВСУ сейчас намного лучше. Благодаря международной поддержке мы имеем соответствующие запасы оружия и боеприпасов, в том числе высокотехнологичное оружие, вроде американских Javelin", - сказал Селезнев.

По его словам, Украина не должно очень интересовать, какие действия будут принимать террористы, ведь разговор с ними должен быть коротким: "Или они сдаются, или они уничтожаются".

И при этом Селезнев отметил, что несмотря на мощь украинской армии, надо понимать, что "враг очень коварный и времени на то, чтобы расслабляться никогда ни у кого нет, ведь провокации могут быть и провокации с достаточно серьезными последствиями".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в непризнанной "ДНР" Александра Захарченко, скорее всего, изменит председатель так называемой "Народного совета республики" Денис Пушилин.