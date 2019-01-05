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''Зачем учился в США?'' Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины

8.8тЧитать материал на украинском

Популярный украинский музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокомментировал в соцсетях получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии и нарвался на критику интернет-пользователей.

"Получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии – историческое событие, которое будет иметь далеко идущие последствия для всех украинцев: православных, христиан других конфессий, исповедующих другие религии или атеистов. Дорога к настоящей независимости долга. Но мы идем по ней вперед!" – написал певец в своем Twitter.

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Пост Вакарчука вызвал бурную реакцию в сети:

"Пишете всегда ровненько так, правильно все. Без сучка и задоринки. Слова подобраны, а вот не цепляет, ну никак. Не интересно, пресно. Как будто правильный робот".

"Какой была цель обучения в США? Вас до сих пор валит политика?"

"А о каких именно последствиях идет речь для атеистов?"

"Не твоя война - не твоя церковь..."

"Согласен с Вакарчуком. Только Святослав, хочу дать тебе знать, что кроме верующих - христиан, мусульман, православных, буддистов и атеистов, есть люди, которые не вешают на себя ярлыки. Никакие. Удачи".

Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины
Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Святослава Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку. Он получил просьбу последовать примеру шоумена Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь сообщил, что будет бороться за пост главы государства.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Коментатори,на жаль,не читають,а фантазують-кожен в межах своєї освіченості. Вячеслав пише так,як пишуть логіки-фізики а зміст значно ширший ніж дано недолугим гуманоїдам зрозуміти..
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rercjd Micha
rercjd Micha
Поздравляю свидомых!Теперь новая церковь Украины, СЦУ - это метрополия, а не патриархия! А Патриарх у прихожан СЦУ будет константинопольский Варфоломей! И вся зарубежная собственность УПЦ КП переходит в Константинопольскую патриархию! Цэ перемога! Цэ ТОМОС!
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S S
S S
rercjd Micha, сосите,не обляпайтесь,узкоглазые ху#лостанцы
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