''Зачем учился в США?'' Вакарчук разозлил сеть заявлением о будущем Украины

Популярный украинский музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокомментировал в соцсетях получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии и нарвался на критику интернет-пользователей.

"Получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии – историческое событие, которое будет иметь далеко идущие последствия для всех украинцев: православных, христиан других конфессий, исповедующих другие религии или атеистов. Дорога к настоящей независимости долга. Но мы идем по ней вперед!" – написал певец в своем Twitter.

Отримання Православною церквою України #Томос про автокефалію-історична подія, яка матиме далекосяжні наслідки для всіх українців: православних, християн інших конфесій, тих,хто сповідує інші релігії чи атеїстів. Дорога до Справжньої Незалежності довга. Але ми йдемо нею вперед! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 5 января 2019 г.

Пост Вакарчука вызвал бурную реакцию в сети:

"Пишете всегда ровненько так, правильно все. Без сучка и задоринки. Слова подобраны, а вот не цепляет, ну никак. Не интересно, пресно. Как будто правильный робот".

"Какой была цель обучения в США? Вас до сих пор валит политика?"

"А о каких именно последствиях идет речь для атеистов?"

"Не твоя война - не твоя церковь..."

"Согласен с Вакарчуком. Только Святослав, хочу дать тебе знать, что кроме верующих - христиан, мусульман, православных, буддистов и атеистов, есть люди, которые не вешают на себя ярлыки. Никакие. Удачи".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Святослава Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку. Он получил просьбу последовать примеру шоумена Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь сообщил, что будет бороться за пост главы государства.