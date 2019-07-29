"Зачем нам эта война?!" Известный журналист жестко прошелся по украинцам из-за реванша Кремля

В том, что после пяти лет войны на Донбассе случился реванш пророссийских сил, нет ничего удивительного. Ведь каждая революция предполагает наступление контрреволюции.

Такая судьба постигла и Революцию Достоинства, отметил украинский журналист Остап Дроздов в комментарии для "Правда тут. Львов", которым он поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К большому сожалению, ничего удивительного не произошло. Каждая революция всегда предполагает контрреволюцию. Мы получили контрреволюцию недостоинства после Революции Достоинства. Негодяи стали избирателями, негодяи стали избранными. И круг замкнулся. Украинский избиратель по своей сути является умственно ограниченным избирателем, поскольку он живет в телевизоре, а телевизор умышленно искажен. Поэтому неполноценный интеллектуально избиратель может выбрать только такую ​​власть", – эмоционально высказался телеведущий.

Он также добавил, что в Европе больше нет никого, кроме украинцев, кто на пятом году войны проголосовал бы за своих убийц. По мнению Дроздова, такое поведение является признаком мазохизма, неумения создавать свое государство и новым трендом, с которым Украине придется бороться очень долго.

Кроме того, он крайне обеспокоился и настроениями электората, проживающего в южных и восточных регионах страны, который в значительной мере и сделал возможным реванш пособников оккупантов.

"Мы имеем огромную проблему с юго-востоком Украины. Юго-восток не в сознании, он коллаборационистский и предательский. И у меня возникает вопрос ко всем тем, кто положил свою жизнь за юго-восток. Я подчеркиваю – не за Украину, а собственно за присутствие тех территорий, которые сейчас ценой жизней многих людей, напоминаю 13 000 уже нет с нами, дали избирателей, которые побежали голосовать за Медведчука, за кума своего врага. Вопрос: зачем нам это?" – возмутился Дроздов.

Он отметил, что в нынешней ситуации украинские патриоты стали меньшинством. По его словам, коллективная вина за это лежит на всем украинском обществе. Ведь оно не смогло вытеснить собой носителя "советского человека" или некого "полусепара-полуватника".

Остап Дроздов Facebook Остапа Дроздова

"Для меня легитимизация в парламенте Медведчука и политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь" – это естественный результат манкуртства. Манкурт – это человек без памяти. В нашем случае юго-восток – это люди, которые пережили двойное забвение, дубль-амнезию. Я хочу послать их на три веселые буквы и сказать, что если юго-восток следующие два года будет начинать тренды по откату всего того, что для украинства важно, просто они окажутся сами. И это не какая-то угроза. Просто я вижу эти процессы", – заявил журналист.

Подытоживая, он предупредил украинцев о том, что теперь они столкнутся с куда более серьезной угрозой, чем российская агрессия, – с внутренним врагом.

"Возникает вопрос, зачем нам вообще эта война, если внутренний враг, не Путин, обувает нас по полной программе? Какой смысл воевать за Донбасс, если внутренний враг внутри Украины с сине-желтыми паспортами граждан с правом голоса обувает все украинское на украинской земле? Мы заходим в ситуацию, когда у нас полномасштабно открыли новый фронт. Назовем его фронт №1 – внутренний фронт против собственного гражданина", – сказал Дроздов, предупредив, что в сложившейся ситуации мир на Донбассе будет возможен только на условиях Кремля, которые предполагают отказ Украины от многих своих позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дроздов раскритиковал выбор украинцев на парламентских выборах 21 июля. Он назвал их "плебеями", которые безответственно подошли к выборам и совершенно не разбираются в политических вопросах государства.

По словам журналиста, "в парламент попала махровая украинофобия", причиной чему стали "примитивные вещи", которые предлагались украинцам со стороны кандидатов.

Также он считает, что итог выборов в Верховную Раду в очередной раз продемонстрировал, что за 28 лет украинцы так и не добились изменений, которые нужны для превращения страны в сильное государство, а не постсоветскую территорию.

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