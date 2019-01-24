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"Зачем фашистам трубу строите?" Соколова ярко потроллила пропагандистов Путина

1.3тЧитать материал на украинском

Российские пропагандисты продолжают утверждать, что в Европе якобы возрождается фашизм, при этом сами продолжают жить в ЕС, поддерживать экономические и политические связи.

Украинская журналистка Янина Соколова в своей вечерней программе подловила россиян на несостыковках.

"Европа опять объединилась под фашистскими знаменами? У меня один вопрос: вы зачем фашистам газовую трубу строите? Они опять взялись за свое, а вы опять им содействуете? Вы случайно с ними пакт Лаврова-Штанмайера не заключали?" - спросила ведущая, намекая на "Северный поток-2".

Янина Соколова

Янина Соколова

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Припомнила Соколова и роскошную недвижимость путинского пропагандиста:

"Я зря иронизирую: в Европе бушует лютый фашизм! В Италии такой фашизм, что Владимиру Соловьеву на своей вилле возле озера Комо приходится плотно зашторивать шторы, чтобы этого фашизма не видеть".

Высмеяла журналистка и заявления бежавшего в Россию бывшего главы Госфинуслуг Украины и лидера "Союза левых сил" Василия Волги о том, что его спасли немецкие политики.

"Я думаю, товарищу Волге можно доверять, тем более, что он чудом спасся из рук украинского Гестапо. То есть за вас вступились и спасли представители европейского фашизма? А знаете, как бы с вами поступил ваш любимый товарищ Сталин после возвращения с фашистского плена? Намекну: сладких подарочков вы бы под елку не получили, зато на елки бы насмотрелись! А украинские каратели по просьбе объединенного европейского фашизма вас вероломно отпустили!" - напомнила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова объяснила россиянам важность и суть изменений к Уголовному кодексу Украины относительно изнасилования и сексуального насилия.

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Темы
Северный поток-2российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваВладимир СоловьевВасилий Волга
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты думают что их факельных шествий никто не замечает))) Бандерлядию официально в России фашистской признали))
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Файбер Моня
Файбер Моня
Пламенная пропагандонша ангина соколова поведала очередную байку из цикла "в Украине нацизма нет", хотя фекальные шествия продолжаются и истерично вопятся нацистские мантры в виде СУхеСов. Ну и, разумеется, реабилитация укронацистских колаборантов на государственном уровне так же идёт полным ходом.
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
шлюха пробзделась
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