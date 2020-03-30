Забрали паспорт и выпустили: появились новые фото и видео о скандальном карантине в "Казацком"

Одной из украинок, помещенных на карантин в отель "Казацкий", разрешили уехать домой. При этом у женщины забрали паспорт, также у нее не было верхней одежды.

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Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Гончаров, показав обстановку на месте обсервации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Обстановка под отелем "Казацкий" Facebook Александра Гончарова

Обстановка под отелем "Казацкий" Facebook Александра Гончарова

Обстановка под отелем "Казацкий" Facebook Александра Гончарова

"Женщине с ребенком позволили уехать из отеля на такси, предварительно забрали у нее паспорт. Пришлось дать ей свою куртку, так как на улице была температура +3", – пишет очевидец.

Он также добавил, что к эвакуированным из Бали украинцам приходят неравнодушные граждане. Они приносят одежду, памперсы и еду. Кроме того, у одного из пассажиров эвакуационных бортов подтвердили ОРВИ и сделали тест на коронавирус.

Обстановка под отелем "Казацкий" Facebook Александра Гончарова

Обстановка под отелем "Казацкий" Facebook Александра Гончарова

Обстановка под отелем "Казацкий" Facebook Александра Гончарова

Обстановка под отелем "Казацкий" Facebook Александра Гончарова

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 марта разгорелся громкий скандал вокруг возвращения домой украинских туристов. Они прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев) двумя рейсами с Бали через Доху.

Еще в пути их предупредили о двухнедельной обязательной обсервации, которая ждет по прилету.

Часть украинцев ночью таки поместили на обсервацию в отель "Козацький" в центре Киева. Большинство пассажиров устроили бунт.

Некоторые даже объявили голодовку из-за плохих условий в отеле и отсутствия там медика.

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