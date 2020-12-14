Заболеваемость COVID-19 падает, но смертность растет: медик объяснила причину
В Украине статистика показывает снижение количества заболеваний коронавирусом, но смертность от болезни растет из-за отсроченного во времени эффекта.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала врач-имунолог Алла Волоха. "Достаточно большое количество тяжелых больных находится в лечебных учреждениях. Поскольку заболевание протекает довольно долго, это, наверное, отголоски предыдущего подъема заболеваемости", – пояснила она.
"Люди могут быть госпитализированы 3-4 недели, и не всегда после этого они могут выздороветь", – добавила врач.
Она перечислила дополнительные факторы, которые могли привести к увеличению смертности от COVID-19. Это, в частности:
большая нагрузка на медицинскую систему
поздние обращения больных за медицинской помощью
"Я думаю, что здесь играют роль многие факторы", – подытожила медик.
Как писал OBOZREVATEL:
По состоянию на 10 декабря в Украине был зарегистрирован самый высокий показатель смертности от коронавируса, начиная с марта.
По информации главы Минздрава Максима Степанова, по состоянию на утро 14 декабря в Украине наблюдалось существенное снижение количества новых случаев заражений коронавирусом.
Министр также сообщил о том, что в последнее время больные с явными признаками COVID-19 часто не обращаются для проведения тестирования.