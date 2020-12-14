Заболеваемость COVID-19 падает, но смертность растет: медик объяснила причину

В Украине статистика показывает снижение количества заболеваний коронавирусом, но смертность от болезни растет из-за отсроченного во времени эффекта.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала врач-имунолог Алла Волоха. "Достаточно большое количество тяжелых больных находится в лечебных учреждениях. Поскольку заболевание протекает довольно долго, это, наверное, отголоски предыдущего подъема заболеваемости", – пояснила она.

"Люди могут быть госпитализированы 3-4 недели, и не всегда после этого они могут выздороветь", – добавила врач.

Она перечислила дополнительные факторы, которые могли привести к увеличению смертности от COVID-19. Это, в частности:

большая нагрузка на медицинскую систему

поздние обращения больных за медицинской помощью

"Я думаю, что здесь играют роль многие факторы", – подытожила медик.

Как писал OBOZREVATEL: