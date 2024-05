Больше всего не везет Германии: какие страны получали 0 голосов в финале Евровидения за последние 10 лет

Ежегодный песенный конкурс Евровидение открыл дорогу ко всемирной славе многим звездам, но некоторые из них привозили домой только разочарование. Особенно неприятно, когда зрители или жюри более чем из 30 стран не присуждают ни одного балла, что за все годы шоу случалось не раз.

Больше всего на последние места "везет" Германии, хотя представители этой страны, как члены "Большой пятерки", ежегодно проходят в финал без соревнований в полуфиналах. OBOZ.UA решил рассказать, кого облделили баллами за последние 10 лет.

Олли Александр – "Dizzy"

В 2024 году в финале британцу зрители не отдали ни одного балла, но он достойно отреагировал, даже рассмеявшись.

Малик Харрис – "Rockstars"

В 2022 году немец в обычной серой футболке сыграл на пианино и зачитал рэп, но жюри его перформанс, ожидаемо, не поразил. Он получил 6 баллов от зрителей и 0 – от судей.

Jeangu Macrooy – "Birth of a New Age"

Годом ранее – в 2021-м – представители Нидерландов тоже не заработали ни одного балла, но в этот раз уже от зрителей.

Jendrik – "I Don't Feel Hate"

В том же году снова не повезло немцам. Jendrik с зажигательной песней не получил ни балла от зрителей.

S!sters – "Sister"

2019 год – еще одна неудача для Германии. Дуэт S!sters с оригинальным названием песни напел на 0 баллов от зрителей.

Nathan Trent – "Running on Air"

В 2017 году несколько неудачную композицию выбрал певец из Австрии. В финале зрители оценили его выступление в 0 баллов.

Gabriela Gunčíková – "I Stand"

Аналогичный результат в финале Евровидения 2016 показала певица из Чехии. Ее выступление в большинстве своем не запомнилось зрителям.

Анна Софи – "Black smoke"

2015 год ознаменовался грандиозным провалом Германии на Евровидении. Певица заняла 27 место с гордым нулем.

The Makemakes – "I am yours"

Компанию немцам в 2015 году составил певец из Австрии, тоже не получивший ни одного балла.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2009 году победитель Евровидения разбил хрустальную статуэтку. В этом году в конфуз попал швейцарец Немо.

