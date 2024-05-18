Тариф на газ в Украине летом: сколько будет стоить кубометр в июне

В Украине с 1 июня тариф на газ не изменится. С мая поставщики голубого топлива приняли решение продлить действующие цены. У "Нафтогаза" 1 кубометр будет стоить 7,96 грн.

Как сообщает ГазПравда, свои предложения обнародовали все 12 поставщиков, присутствующих на рынке. В зависимости от поставщика стоимость 1 кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. Такие тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика (Эру Людям и Галнефтегаз) на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года.

98% украинцев являются клиентами Газоснабжающей компании "Нафтагаз Украины" и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривны за кубометр. Меньше всего могут платить те, кто вовремя рассчитывается за коммуналку.

Как сообщают в "Нафтогазе", размер возможной скидки составляет 1%. Чтобы его получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно быть принято правительством, а не Нацкомиссией.

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