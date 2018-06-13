Знаю, почему выключился свет в Крыму - российский ученый

13 июня в оккупированном Крыму произошел масштабный блэкаут. Сообщается об отключении от электроснабжения Симферополя, Севастополя и Ялты.

Этот форс-мажор – далеко не последний. Он имеет вполне объяснимые объективные причины. Точно так же, как по вполне объективным причинам Крым будет страдать от недостатка питьевой воды.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии РОДП "Яблоко" Юрий Медовар.

Юрий Медовар Sota.Vision

- В чем, по вашему мнению, причина отключения света?

- От перегрузок могло полететь оборудование на подстанции. Понимаете, у нас напряженка за счет неподачи электроэнергии из материковой Украины. Сейчас идет перегрузка с материковой части России.

Но в России всё и так работает на грани. Я не знаю, где они берут лишние мегаватты.

Например, у меня на даче в Московской области еще до истории с Крымом и сейчас из-за перегрузки периодически гаснет свет – на 5-6 часов или на сутки. Даже в Москве бывали отключения света, а что уж говорить о сельской местности.

Так что это наше естественное состояние.

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- Эти проблемы усугубились с аннексией Крыма?

- Представьте себе энергосистему. Она рассчитана на определенную нагрузку, и вдруг к ней дополнительно подсоединяют целый Крым. А откуда взять дополнительную энергию? За счет чего?

Идет перегруз – и вылетает система, летит оборудование – трансформаторы и прочее.

Всё должно рассчитываться по нагрузкам.

- Как быстро можно будет восстановить электроснабжение?

- Конечно, сделают, пустят. Но это дополнительные затраты. По всей вероятности, надо менять оборудование.

Ну, посидит Крым без света. Что, он в первый раз, что ли, сидит? Он уже неоднократно сидел. Сидел зимой, а уж летом - ничего страшного.

Всё возможно, так что не переживайте.

- Какие проблемы Крыма можно назвать более серьезными, чем электроснабжение?

- Сейчас большая, чем свет, проблема для Крыма – это вода. Я вчера смотрел диссертацию, в которой речь шла о Санкт-Петербурге и о подземных водах. Там серьезные проблемы. Морские воды подтягиваются кверху. А как их сбить?

Для Крыма актуальна проблема - как опреснять морскую воду? Где брать воду для мелиорации, для полива?

Без воды происходит засолонение почвы. Ее надо промывать. А чем промывать? Подземными водами? Это дорогое удовольствие. Раньше была вода с материковой Украины, но теперь-то ее нет.

О чем они думали? Там надо было не мост строить, а акведук.

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Но акведука нет. Дальше мы поставим установки и будем опреснять воду. Но такую воду все равно никто пить не будет, там все равно будет высокая минерализация.

Вот проблемы Крыма: проблема воды – номер раз, проблема света – номер два. Вот о чем сейчас надо говорить.