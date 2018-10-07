Защита украинского языка: появились новые детали революционного законопроекта

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект №5670-д, или так называемый "языковой закон", предусматривает создание в Украине института уполномоченного по защите украинского языка.

Об этом ObozTV рассказал активист общественного движения "Відсіч" Сергей Оснач. По его словам, к новому омбудсмену с жалобами смогут обратиться граждане, чьи языковые права были нарушены.

"Например, если не обслужили на украинском языке в магазине. Или, если речь идет о нарушениях на телевидении. Также это касается и госслужащих, если они отказываются говорить на украинском на работе и предоставлять услуги украинским гражданам на украинском языке", - уточнил Оснач.

Он добавил, что институт уполномоченного по защите украинского языка был прописан в законопроекте с самого начала, вместе с введением языковых инспекторов.

"Но депутаты убрали норму о языковых инспекторах, потому что она пугала украинцев. Кстати, безосновательно пугала, потому что языковые инспекции есть и в странах Балтии, и во Франции, и т.д. Потому что любой закон выполняется, если есть санкции и есть контрольные органы, следящие за его выполнением", - заверил активист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который на законодательном уровне приравняет "русский мир" к нацизму.

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